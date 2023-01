Copa do Rei: Rodrygo e Vini Jr. marcam, e Real bate Atlético de virada

Em um clássico tenso e apimentado por polêmicas extra-campo, o Real Madrid bateu o rival Atlético de Madri de virada, 3 a 1, e avançou à semifinal da Copa do Rei nesta quinta-feira, 26. As atenções no Santiago Bernabéu estavam voltadas para Vinicius Júnior, vítima de uma inaceitável ameaça de torcedores rivais horas antes do clássico, e ele e outro brasileiro foram decisivos: Rodrygo marcou um golaço que levou o jogo para a prorrogação, enquanto o compatriota fechou a conta em mais uma bela jogada individual que decidiu as quartas de final.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Durante a última madrugada, em uma ponte em frente ao CT do time merengue, foram penduradas uma faixa com a frase “Madri odeia o Real” e um boneco enforcado, com a camisa de Vinicius Jr. O grupo suspeito da autoria é a torcida Frente Atlético, que utiliza o lema em provocações. Os clubes envolvidos, LaLiga e a federação espanhola manifestaram repúdio e cobraram investigação e punição aos envolvidos.

Em campo, como de costume, o jogo foi bastante quente e disputado. O Atlético saiu na frente aos 18 da primeira etapa, em jogada envolvendo Koke e Molina, que passou para Álvaro Morata mandar para as redes. O time da casa só chegou ao empate aos 33 do segundo tempo, quando Rodrygo recebeu de Luka Modric, enfileirou defensores e venceu Oblak com um toque certeiro e inesperado.

Continua após a publicidade

O Real Madrid seguiu pressionado e a virada veio no primeiro tempo da prorrogação. Marco Asensio cruzou rasteiro, Vinicius Junior furou e a bola sobrou para Benzema, sempre ele, empurrar de primeira para as redes na segunda trave. Mas ainda faltava o gol de Vinicius Jr, até que no último lance, o atacante avançou com liberdade, foi buscando espaço pelo meio bateu colocado para fechar a conta.

Vítima de hostilidade em todos os outros estádios da Espanha, Vini bailou e fez o Bernabéu explodiu em festa. Os outros classificados à semifinal são Barcelona, Athletic Bilbao e Osasuna. Os cruzamentos serão definidos por sorteio.