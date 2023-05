‘Convênio’ com Inter Miami pode permitir volta de Messi ao Barça

O Barcelona segue empenhado em repatriar Lionel Messi e está buscando alternativas para viabilizar a contratação, de acordo com o jornal francês L’Équipe. Segundo a publicação, o Barça planeja firmar um acordo com o Inter Miami, da MLS, liga norte-americana de futebol, para tornar possível a contratação do craque argentino.

O clube dos Estados Unidos tem demonstrado interesse no atual campeão do mundo há algum tempo. Assim, o Barcelona vê o Inter Miami como uma boa opção para formar uma dupla que possa competir com a oferta milionária da Arábia Saudita. De acordo com as informações divulgadas, Messi seria contratado oficialmente pelo clube americano, mas imediatamente iria ao Barcelona por empréstimo durante um período de seis a dezoito meses. Depois desse período, voltaria para jogar na MLS.

É importante lembrar que, como anunciado pelo pai de Messi em comunicado, o jogador pretende tomar uma decisão sobre o seu futuro nos próximos dias. Messi não tem garantias de que a vontade do Barcelona da contratação sem custos se traduza em algo concreto, já que o clube aguarda a validação do seu plano financeiro pela liga espanhola e ainda não sabe se poderá se reforçar no mercado.

Na última terça-feira, 30, o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports Brasil, afirmou que Messi não jogará no Barcelona na próxima temporada. Segundo o divulgado, o melhor jogador do último Mundial não quer mais ouvir propostas e já teria decidido um destino entre MLS, Premier League e um bilionário assédio da Arábia Saudita.