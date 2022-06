Contrato e importância no Tottenham: os obstáculos do São Paulo por Lucas

Dez anos depois de deixar o São Paulo, Lucas Moura pode voltar ao clube que o revelou. Segundo divulgado pelo “ge”, o Tricolor monitora a situação do atleta, apesar de entender a dificuldade do negócio. Mesmo reserva no Tottenham neste fim de temporada, o atacante ainda é importante na equipe e tem contrato até junho de 2023, com possibilidade de renovação até 2024.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Desde que saiu do Brasil, o jogador ficou cinco temporadas completas no PSG, antes de desembarcar em Londres. No Tottenham, o brasileiro já completou 202 partidas, marcou 38 gols e deu 25 assistências. Importante na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões de 2018/19, perdeu espaço neste ano, mesmo com um alto número de jogos.

Lucas atuou 34 vezes no último Campeonato Inglês, 19 como titular, terminando o torneio com a média de 52 minutos por jogo. Realizou seis assistências, 34 passes para finalização e criou 11 grandes chances. Para uma temporada 2022/23 em que o Tottenham jogará a Champions novamente, ter opções de elenco fortes será importante para o time londrino.

Outro aspecto que dificulta um possível acerto entre São Paulo e Lucas é o contrato. Neste momento, o vínculo entre o atacante e o Tottenham vai até junho de 2023. Entretanto, em dezembro, o clube inglês pode sinalizar uma extensão até o meio de 2024. Ainda assim, não continuar no time de Londres pode fazer com que outros europeus busquem pelo atacante.

Lucas completará 30 anos em agosto. Campeão da Sul-Americana de 2012 pelo São Paulo, é ídolo do Tricolor e acumula troféus no Velho Continente, todos pelo PSG: cinco campeonatos franceses, quatro Copas da Liga da França e Supercopa francesa e três Copas da França. Pelo Tottenham, o atacante ainda não conquistou taças.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!