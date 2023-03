Conte ironiza fala de Richarlison: ‘A temporada dele não é boa mesmo’

Como era de se esperar, as reclamações de Richarlison não passaram batidas pelo disciplinador técnico Antonio Conte, do Tottenham. Nesta sexta-feira, 10, o treinador italiano concedeu entrevista coletiva e ironizou o fato de o atacante brasileiro ter dito que sua primeira temporada no clube londrino está uma “m….” depois da eliminação para o Milan nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

“Primeiramente, assisti à entrevista do Richarlison. Ele não me criticou. Ele disse que sua temporada está uma m… e ele está certo. Sua temporada não vem sendo boa mesmo”, ironizou Conte. “Ele teve lesões, jogou a Champions, depois foi para a Copa do Mundo e teve uma lesão séria. Ele não fez gols para nós. Acho que ele foi bem honesto de dizer que a temporada dele não foi boa. Mas a temporada não acabou ainda. Se ele merecer jogar, eu lhe darei a oportunidade.”

Richarlison tem apenas dois gols na temporada, ambos na Champions, em 25 jogos no novo clube, no qual briga por posição no ataque com Harry Kane, Heung Min Son, Dejan Kulusevsky e Ivan Perisic, entre outros. Na última quarta, 8, em entrevista à TNT Sports, ele reclamou de estar recebendo poucas oportunidades, disse não ter sido comunicado pela comissão técnica dos motivos, além de ter avaliado a temporada com o palavrão.

Nesta manhã, Conte deixou clara a sua insatisfação com as declarações. “Ele errou no restante da entrevista. É egoismo falar de ‘eu’ e não de ‘nós’. Eu digo a meus jogadores, se queremos construir algo importante e conquistar troféus temos que falar de nós e não de ‘eu'”, prosseguiu, antes de dizer que o próprio Richarlison se arrependeu do ocorrido. “Ele cometeu um erro e pediu desculpas e foi bom para eu esclarecer essa situação com todo o time. Nesre sentido, temos de melhorar, demonstrar maior espírito de equipe, especialmente nos momentos negativos.”

Conte ainda repetiu uma reclamação feita por seu antecessor José Mourinho no passado: a de que o Tottenham tem um time “bonzinho” demais. “Ás vezes, não basta ser um cara legal. Tem que mostrar vontade e luta para ganhar o jogo e as divididas, ser ‘desagradável’. Ás vezes somos um pouco moles, mas o treinador sou eu e por isso sou o primeiro responsável.”

O Tottenham é o atual quarto colocado da Premier League, com 45 pontos, três a mais que o Liverpool, primeiro fora da zona de classificação para a Champions. Conte, que durante sua passagem pelo Chelsea teve problemas pessoais com outros brasileiros, como Diego Costa e Willian, balança no cargo. O espanhol Luis Enrique é apontado pela imprensa local com o favorito para assumir o cargo.