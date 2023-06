Conference: West Ham vence Fiorentina no fim e fatura 1º título em 23 anos

O West Ham findou o jejum de vinte anos sem títulos nesta quarta-feira, 7, com direito à emoção até o fim. A equipe de Londres venceu a Fiorentina, por 2 a 1, com gol no último lance do tempo regulamentar e selou o título da Conference League. Benrahma abriu o placar para os ingleses e Bonaventura empatou para os italianos. No apagar das luzes, Paquetá deu bonita assistência para Bowen marcar o gol da vitória. Além da taça, o clube garantiu vaga na próxima edição da Liga Europa.

Primeira etapa de poucas finalizações

A Fiorentina teve mais volume de jogo que os ingleses, mais posse de bola, que chegou aos 69%, e mais finzalizações, 7, no primeiro tempo, contra apenas três chances de gols do West Ham.

As equipes pouco levaram perigo ao gol rival. No último lance da primeira etapa, aos 49 minutos do segundo tempo, os italianos abriram o placar com Jovic, que aproveitou rebote do goleiro Aréolo, mas o juiz sinalizou corretamente impedimento do atacante.

Cenas lamentáveis…

A partida teve que ser paralisado por alguns minutos depois que o capitão da Fiorentina, Biraghi, foi atingido na cabeça por um copo arremeçado da arquibancada de onde estava parte da torcida do West Ham, localizada perto da marca de escanteio.

O jogador teve a cabeça enfaixada para conter o sangramento e o juiz precisou pedir para que a torcida parasse de arremessar copos e outros objetos no gramado. O telão do estádio também exibiu um alerta reforçando o pedido.

Brasileiros em campo

A surpresa da escalação do técnico italiano Vincenzo para começar a partida foi a ausência do brasileiro Arthur Cabral, atual artilheiro da Conference League, com sete gols. O camisa 9 da Viola só entrou na segunda etapa, no lugar de Jovic.

Do lado do West Ham, Lucas Paquetá é titular absoluto e esteve em campo em onze dos treze jogos da equipe no torneio. Autor de três assistências e um gol, na decisão o camisa 11 da equipe de Londres vinha tendo atuação discreta até que deu passe espetacular para Bowen marcar o gol do título.

Pênalti para o West Ham

O jogo ganhou mais contornos de emoção aos 16 minutos da segunda etapa, quando o juiz foi acionado pelo VAR e apontou mão de Biraghi na bola dentro da grande área. Benrahma converteu a penalidade e abriu o placar para os ingleses.

Empate da Fiorentina

Não demorou muito, aliás, para a Fiorentina deixar tudo igual. Aos 21 minutos da segunda etapa, Amrabat fez lançamento para Nico González achar o volante Bonaventura. O camisa 6 dominou na área e chutou cruzado, sem chance para o goleiro inglês.

No apagar das luzes…

Saiu dos pés de Lucas Paquetá a assistência para o gol do título do West Ham. O brasileiro se desvencilhou da marcação e achou Bowen, que avançou nas costas dos rivais e finalizou na saída do goleiro Terracciano.

YOUR UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE CHAMPIONS. 🏆 pic.twitter.com/ZJNXnaF7uu — West Ham United (@WestHam) June 7, 2023