Conference League: Fiorentina x West Ham vale fim de jejum de 20 anos

Fiorentina e West Ham se encontram nesta quarta-feira, 7, às 16h (de Brasília), no Sinobo Stadium, em Praga, na República Tcheca, pela finalíssima da Conference League. O desejo em comum de levantar a taça do torneio, que é atualmente o terceiro nível das competições europeias em vigor, tem um sabor especial para ambas as equipes. Tanto os italianos quanto os ingleses não conquistam um título sequer há mais de vinte anos.

O último campeonato vencido pelo West Ham foi a antiga Copa Intertoto, na temporada 1999. O torneio, criado em 1961 e organizado pela Uefa entre 1995 até a extinção em 2008, era disputado pelas equipes que ficavam de fora das principais competições europeias.

Os Hammers, à época, venceram a final diante do Metz, da França. Comandado pelo técnico inglês Harry Redknapp, o elenco contava com jovens revelações, como Rio Ferdinand, Frank Lampard e Joe Cole, ambos com 21 anos. Além das estrelas Paulo Wanchope e o atacante italiano Paolo Di Canio.

⚒️ West Ham. ⚒️ Joe Cole, Frank Lampard, Rio Ferdinand. pic.twitter.com/7O97HJsagJ — Classic Football Shirts (@classicshirts) August 23, 2021

A Fiorentina, por sua vez, também vive uma seca de troféus que perdura há 23 anos. Curiosamente, o título da Copa da Itália na temporada 2000/01, marcou o fim de uma época vitoriosa do clube, que nos anos de 1990 havia conquistado o acesso à elite do campeonato italiano, a Taça e a Supertaça da Itália.

No último título conquistado pela equipe de Florença, Roberto Mancini, hoje treinador da seleção italiana, era o treinador. O time contava com o icônico meia Rui Costa, e os brasileiros Amaral e o zagueiro Cleiton. O título saiu após 2 a 1 sobre o rival Parma.

Mais de vinte anos depois do último grito de “é campeão”, West Ham e Fiorentina têm a chance de quebrar o incômodo jejum e coroar as campanhas sólidas na atual temporada da Conference League.

Os ingleses chegam para a decisão com aproveitamento de 100% no torneio. Foram 12 jogos e 11 vitórias, além de um empate diante do belga Gent por 1 a 1. A equipe do técnico David Moyes eliminou o AEK Larnaca, do Chipre, nas oitavas, o Gent, nas quartas, e o AZ Alkmaar, da Holanda, nas semifinais.

O caminho dos italianos até a final foi marcado por dez vitórias, um empate e três derrotas em 14 jogos na Conference League. Classificado em segundo lugar no grupo A, a equipe disputou o play-off com o Braga, de Portugal, antes de eliminar o Sivasspor, da Turquia, nas oitavas, Lech Poznan, da Polônia, nas quartas, e o Basel, da Suíça, na semifinal.

It's Europa Conference League final week! 😍#UECLfinal pic.twitter.com/FTthyMCiJ7 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 5, 2023