Comissão suspende torcedores por racismo a Vini Jr; CBF anuncia amistoso

A Comissão Permanente contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância da Espanha divulgou nesta segunda-feira, 5, a sentença que pune os torcedores envolvidos nos dois episódios de racismo contra Vinicius Júnior neste ano, registradas em partidas do Campeonato Espanhol.

Os três torcedores que cometeram insultos contra o atacante brasileiro durante a partida entre o Real Madrid e o Valencia, há duas semanas, receberam multa de 5 mil euros (cerca de 26 mil reais) e foram proibidos de acessar os estádios no país por um ano.

O caso ocorreu no último dia 21 de maio durante a partida pela 35ª rodada de LaLiga. Parte dos torcedores presentes ao estádio Mestalla foram flagrados gritando “mono” (macaco, em tradução para o português) em direção ao brasileiro, que imediatamente apontou e denunciou os acusados.

O episódio intensificou uma cobrança internacional por punição dos órgãos espanhóis aos casos de racismo contra o atleta durante as partidas.

Além da sentença contra os torcedores do Valencia, a comissão também puniu os quatro torcedores do Atlético de Madri, acusados de simular o enforcamento do atleta com um boneco, em partida disputada em 26 de janeiro deste ano. Os acusados, que só foram detidos há duas semanas, terão que pagar multa de 60 mil euros (cerca de 316 mil reais na cotação atual) e foram banidos dos estádios por dois anos.

Também nesta segunda, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou um amistoso entre Brasil e Espanha, que aconteerá em março de 2024. O jogo terá como lema “Uma só pele” e faz parte dos esforços das entidades de combater o racismo no futebol, principalmente depois das ocorrências com Vini Jr. durante a temporada.

A partida ainda não tem data, nem local definido pela CBF, mas fará parte da primeira data Fifa de 2024, que ocorrerá entre os dias 18 e 26 de março.