Com sede de vingança, Inter reencontra Milan pela 3ª vez na Champions

Inter de Milão e Milan fazem nesta quarta-feira, 10, às 16h (de Brasília), no estádio San Siro, o aguardado clássico italiano pela semifinal da Liga dos Campeões. Cercado por enormes expectativas, os rivais voltam a se enfrentar no mata-mata após 18 anos e com retrospecto favorável ao lado rossoneri, o que acentua ainda mais a rivalidade centenária do Derby della Madonnina (dérbi de Milão). A partida terá transmissão do canal fechado TNT e do serviço de streaming HBO Max.

Comandado pelo técnico Stefano Pioli e pelo atacante Olivier Giroud, autor de cinco gols na Champions, o Milan chega para o confronto depois de eliminar o rival Napoli nas quartas e o Tottenham nas oitavas. Além de sustentar uma sequência de nove jogos de invencibilidade na temporada.

A provável escalação deve ter: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali, Kessie e Brahim Diaz; Junior Messias, Rafael Leão e Giroud.

Já pelo lado nerazzurri, a Inter também chega embalada por seis jogos sem perder na temporada. Na Champions, passou pelo Benfica nas quartas e Porto nas oitavas.

O provável time de Simone Inzaghi que deve ir a campo tem: Handanovic; Skriniar, de Vrij e Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Çalhanoglu e Perisic; Aléxis Sánchez e Lautaro Martínez.

As equipes já se enfrentaram duas vezes pelo mata-mata da Liga dos Campeões e protagonizaram momentos históricos, mas com o Milan levando a melhor. Relembre:

Inter de Milão 1 x 1 Milan

semifinal 2002/03

A primeira vez em que os rivais de Milão se encontraram foi na semifinal da Champions de 2003. Os rossoneri conquistaram a classificação para a finalíssima depois de eliminar a Inter de Milão pelo critério de desempate.

O primeiro jogo terminou empatado sem gols. Pelo jogo da volta, novo empate, desta vez em 1 a 1. Coube ao Milan comemorar a classificação pelo critério de gols marcados “fora de casa”, já que o mando do segundo jogo era do rival.

O ucraniano Andriy Shevchenko abriu o placar para o Milan, enquanto o nigeriano Obafemi Martins empatou para a Inter. Estiveram em campo nomes como Hernán Crespo, Fabio Cannavaro, Álvaro Recoba, Rui Costa, Pirlo, Seedorf, Maldini e outros.

Na finalíssima, os rossoneri levantaram o troféu, nos pênaltis, sobre outro rival italiano: a Juventus. A campanha consagrou o goleiro brasileiro Dida.

Inter 0 x 3 Milan

quartas de final 2004/05

O Milan, novamente, levou a melhor sobre os rivais em uma de suas melhores fases, com Kaká, Andriy Schevchenko e uma seleção de craques em seu elenco.

No segundo tempo do jogo de volta, quando o Milan vencia por 1 a 0, um gol do argentino Cambiasso foi anulado e os torcedores nerazzuri começaram a atirar fogos de artifício no campo.

O goleiro brasileiro Dida foi atingido e sofreu algumas queimaduras. A partida foi finalizada e o Milan venceu o jogo por 3 a 0, após a Inter ser punida pela Uefa.