Com João Félix, Chelsea já gasta R$ 2 bilhões em reforços na temporada

Com a confirmação da contratação do português João Félix por empréstimo de seis meses, em operação que custou 11 milhões de euros (cerca de 62 milhões de reais) junto ao Atlético de Madri, o Chelsea atingiu a marca de 355,49 milhões de euros – quase 2 bilhões de reais – gastos em taxas de transferência nesta temporada. Ao todo, foram 12 jogadores contratados, enquanto o time briga para afastar a crise e deixar o meio da tabela da Premier League.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Desde que o magnata norte-americano Todd Boehly adquiriu o clube do russo Roman Abramovich, que se viu obrigado a vender após os desdobramentos da invasão russa à Ucrânia no ano passado, o Chelsea não tem economizado no mercado. Confira a lista completa de jogadores contratados nesta temporada:

Wesley Fofana , zagueiro francês de 22 anos, comprado do Leicester por 80,4 milhões de euros ;

, zagueiro francês de 22 anos, comprado do Leicester por ; Marc Cucurella , lateral-esquerdo espanhol de 24 anos, comprado do Brighton por 65,3 milhões de euros ;

, lateral-esquerdo espanhol de 24 anos, comprado do Brighton por ; Raheem Sterling , atacante inglês de 28 anos, comprado do Manchester City por 56,2 milhões de euros ;

, atacante inglês de 28 anos, comprado do Manchester City por ; Benoît Badiashile , zagueiro francês de 21 anos, comprado do Monaco por 38 milhões de euros ;

, zagueiro francês de 21 anos, comprado do Monaco por ; Kalidou Koulibaly , zagueiro senegalês de 31 anos, comprado do Napoli por 38 milhões de euros ;

, zagueiro senegalês de 31 anos, comprado do Napoli por ; Carney Chukwuemeka , meia inglês de 19 anos, comprado do Aston Villa por 18 milhões de euros ;

, meia inglês de 19 anos, comprado do Aston Villa por ; Andrey Santos , volante brasileiro de 18 anos, comprado do Vasco por 12,5 milhões de euros ;

, volante brasileiro de 18 anos, comprado do Vasco por ; Pierre-Emerick Aubameyang , atacante gabonês de 33 anos, comprado do Barcelona por 12 milhões de euros ;

, atacante gabonês de 33 anos, comprado do Barcelona por ; David Datro Fofana , atacante marfinense de 20 anos, comprado do Molde por 12 milhões de euros ;

, atacante marfinense de 20 anos, comprado do Molde por ; João Félix , atacante português de 23 anos, emprestado do Atlético de Madri por 11 milhões de euros ;

, atacante português de 23 anos, emprestado do Atlético de Madri por ; Gabriel Slonina , goleiro americano de 18 anos, comprado do Chicago Fire por 9,09 milhões de euros ;

, goleiro americano de 18 anos, comprado do Chicago Fire por ; Denis Zakaria, volante suíço de 26 anos, emprestado da Juventus por 3 milhões de euros;

Destes 12 jogadores, cinco acabaram de chegar ao clube na janela de janeiro e ainda não estrearam: o goleiro Slonina, o zagueiro Badiashile, o volante Andrey Santos e os atacantes João Félix e Datro Fofana. Já as outras contratações têm vivido uma temporada de altos e baixos.

Os três reforços mais caros ainda não engrenaram. O zagueiro Fofana tem sofrido com lesões – a última delas, no joelho, em dezembro – e tem apenas quatro jogos pelo time. O lateral Cucurella tem recebido fortes críticas na imprensa inglesa por suas atuações, especialmente pela fragilidade defensiva. E o atacante Sterling tem oscilado, com seis gols e três assistências em 22 jogos.

Outros nomes, como o volante Zakaria e o atacante Aubameyang, não se firmaram como titulares, bem como o jovem meio-campista Chukwuemeka, contratado para compor elenco. O único reforço que chegou e tomou conta da posição foi o zagueiro Koulibaly, titular absoluto ao lado de Thiago Silva na defesa.

Tentando corrigir a rota no meio da temporada, o Chelsea amarga apenas a décima posição do Campeonato Inglês, com 25 pontos, dez a menos que o primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões, o quarto colocado Manchester United. Já a distância para o líder Arsenal é de 19 pontos. O próximo desafio dos azuis de Londres é nesta quinta-feira, 12, diante do Fulham.