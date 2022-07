Com gol de Raphinha, Barcelona goleia Inter Miami em amistoso

O Barcelona deixou boa impressão em seu primeiro teste no tour americano de pré-temporada ao golear o Inter Miami por 6 a 0 na noite desta terça-feira, 19, em amistoso no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale. O brasileiro Raphinha, recém-contratado junto ao Leeds United, marcou seu primeiro gol com a camisa culé e ainda deu duas assistências para Aubameyang e Ansu Fati.

O Barça ainda não pôde contar com o atacante Robert Lewandowski, mas já desfrutou das primeiras alegrias com Raphinha, outra badalada contratação. Pouco depois de dar a assistência para Auba, o atacante da seleção brasileira balançou a rede com um chute de primeira, com categoria.

Raphinha playing volleyball 🏐 pic.twitter.com/0NbSW0ydbt — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022

O time dirigido por Xavi não teve dificuldades para ampliar o placar diante da equipe americana cujo dono é o ex-jogador inglês David Beckham. O Barça marcou outros belos gols com o jovem espanhol Gavi e o atacante holandês Memphis Depay.

Gavi gets number four! pic.twitter.com/Nxh4CIBJsq — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022

O francês Ousmane Dembelé fechou a goleada na Flórida. No próximo domingo, 24, o Barça volta a campo para o clássico diante do Real Madrid, e m amistoso em Paradise, Nevada.

