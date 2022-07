Com gol de Messi, PSG vence Kawasaki Frontale em amistoso

No primeiro amistoso de pré-temporada com seu trio de estrelas titular – Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé -, o Paris Saint-Germain venceu o Kawasaki Frontale, do Japão, por 2 a 1, nesta quarta-feira, 20. Messi foi o destaque do jogo ao marcar o primeiro gol e construir a jogada do segundo, feito por Kalimuendo, enquanto Kazuya Yamamura descontou para os donos da casa.

O técnico Christophe Galtier armou o PSG com Gianluigi Donnarumma no gol, três zagueiros (Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe), Hakimi e Nuno Mendes nas alas e dois volantes (Gueye e Vitinha). Na frente, Messi jogou como um meia de ligação, com Neymar, à direita, e Mbappé, à esquerda, compondo a dupla de ataque.

Com essa formação, o PSG dominou o primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. O primeiro gol saiu aos 32 minutos, quando Hakimi ajeitou cruzamento para trás e Messi bateu de pé direito, contando ainda com desvio na zaga para vencer o goleiro.

O craque argentino ainda teve uma bola salva em cima da linha pela defesa japonesa após boa trama envolvendo o trio de ataque. Mbappé também parou em grande defesa do goleiro após escapar da marcação dentro da área. Já o Frontale, que teve o brasileiro Leandro Damião como centroavante, pouco incomodou Donnarumma.

Na segunda etapa, com Neymar e Mbappé já substituídos, Messi fez a jogada do segundo gol, aos 13 minutos. O argentino conduziu para a esquerda e tabelou com o lateral Bernat, que cruzou rasteiro para o jovem Kalimuendo balançar a rede. Já aos 39 minutos, Yamamura fez o gol de honra para o Kawasaki Frontale.

O PSG ainda fará mais dois amistosos na turnê pelo Japão. No sábado, 23, o time francês encara o Urawa Red Diamonds, e na segunda-feira, 25, é a vez de enfrentar o Gamba Osaka.

