Com foco total no Italiano, Napoli pode ser campeão daqui a duas rodadas

Eliminado pelo Milan nas quartas de final da Liga dos Campeões nesta semana, o Napoli ainda tem um grande objetivo pelo qual lutar nesta temporada. O fim do jejum nacional, que perdura por 33 anos, está perto de terminar. A equipe treinada por Luciano Spalletti é líder isolada do Campeonato Italiano, com 14 pontos de vantagem sobre a vice Lazio, a oito rodadas do fim. Os torcedores do Sul da Itália já começam a fazer contas: quando o Napoli pode ser campeão novamente? Se tudo der certo para os napolitanos, o grito entalado sairá ainda este mês.

A campanha do Napoli na Série A é bastante consistente: são 24 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas em 30 jogos. Tem 75 pontos, contra 61 da Lazio e 59 da Juventus. Os tropeços recentes dos napolitanos, porém, tumultuaram um pouco o ambiente.

A equipe ainda se recupera da queda para o rival rossonero, por 2 a 1, no agregado, na última terça-feira, pelo mata-mata da Champions. Após a partida, a estrela georgiana Khvicha Kvaratskhelia lamentou o pênalti perdido, mas pediu foco total no scudetto.

“É difícil para mim ver os olhos de vocês cheios de lágrimas e perceber que não pude lhes trazer felicidade. Farei o possível para aprender com a experiência de hoje. Lamento profundamente e sou absolutamente grata pelo seu apoio que sinto a cada segundo! (…) Tem muitas partidas pela frente, o sonho continua..”, escreveu o artilheiro do time na temporada, com 14 gols, apelidado de “Kvaradona”, em alusão ao gênio argentino Diego Armando Maradona, que guiou o Napoli ao segundo e último scudetto, em 1990.

O Milan tem sido uma pedra no sapato do Napoli nos últimos jogos. Pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe sofreu o revés por 4 a 0, no início de março, mas nada que tirasse a vantagem dos líderes rumo ao título. Depois disso, a equipe também empatou com o Hellas Verona, por 0 a 0, na 30ª rodada.

Com 24 pontos em disputa para cada time até o fim da Série A, a equipe treinada por Luciano Spalletti precisa de 11 pontos para chegar ao título sem depender dos resultados da Lazio. No entanto, caso os napolitanos vençam suas duas próximas partidas e a equipe romana tropece, o título será consolidado ainda este mês.

O próximo jogo do Napoli é uma pedreira, justamente contra seu maior inimigo, a Juventus, em Turim, no próximo domingo, 23, em um duelo cuja rivalidade transcende o esporte. Vencer a Velha Senhora no norte da Itália seria a cereja do bolo para a campanha napolitana. Na sequência, o Napoli recebe a Salernitana, em 29 de abril. A Lazio, por sua vez, receberá o Torino e visitará a Inter de Milão.

Até o fim do Campeonato, o Napoli ainda encara Udinese (fora), Fiorentina (casa), Monza (fora), Inter (casa), Bologna (fora) e fecha a campanha contra a Sampdoria, diante de sua torcida.

A última vez que o clube da cidade de Nápoles conquistou a Itália foi na temporada de 1989/90, quando Diego Maradona vestia a camisa 10 do time. Desde a última conquista, a equipe napolitana viu os rivais dominarem o torneio: a Juventus foi campeã 14 vezes, o Milan, oito, e a Inter de Milão, 6.