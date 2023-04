Com festa do título preparada, jogo do Napoli tem data alterada

Poucas cidades no mundo vivem o futebol com tanta paixão quanto Nápoles e seus mais de 3 milhões de habitantes já contam as horas para a tarde de domingo, 30, que pode confirmar o terceiro título italiano do Napoli, o primeiro em 33 anos, no estádio Diego Armando Maradona, o antigo San Paolo, rebatizado em homenagem ao craque do último scudetto.

Será uma festa inesquecível, sem hora para acabar, e que por isso exige um esquema de segurança especial. Nesta sexta-feira, 28, a Série A acatou oficialmente um pedido da prefeitura de Nápoles e alterou a data do jogo diante da Salernitana de sábado para domingo, às 10h (de Brasília, 15h no horário local) para tentar manter “a ordem pública”. Deste modo, não há mais chance de o título ser comemorado “do sofá”.

Para ser oficialmente coroado campeão na 32ª rodada, o Napoli, que tem 78 pontos, precisa vencer a Salernitana e torcer para que a Lazio, vice-líder com 17 pontos a menos, não vença a Inter de Milão, em San Siro, mais cedo, a partir das 7h30 de Brasília. Ou seja, o líder já entrará em campo sabendo se poderá ou não faturar o scudetto.

O time liderado pela estrela georgiana Khvicha Kvaratskhelia, apelidado de “Kvaradona” e pelo atacante nigeriano Victor Osimhen, artilheiro da Série A com 21 gols, soma 25 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas em 31 jogos desta campanha. Se não for neste fim de semana, a conquista virá em breve, salvo uma tragédia napolitana sem precedentes. Pelas ruas do sul da Itália, o clima é de total euforia.

Napoli, Napoli 💙 pic.twitter.com/qQSWv6N7y4 — Museo di Emozioni Napoli (@museodiemozioni) April 28, 2023

Reportagem do jornal La Gazzetta Dello Sport mostrou que os principais pontos turísticos e “de culto” ao Napoli, como a orla marítima, as ruas do centro, a piazza del Plebiscito, a piazza Trieste e Trento, e o mural de Maradona no Quartieri Spagnoli, já estão preparados para a festa. No entanto, a Prefeitura identificou 37 pontos a serem resguardados para evitar que as aglomerações causem danos em estátuas e prédios históricos. A prefeitura escalou médicos, enfermeiros e um reforço de ambulâncias para prestar eventuais primeiros socorros. Será um onda azul, embalada por San Gennaro, Maradona e Kvaratskhelia.