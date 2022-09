O Manchester United alcançou a sua terceira vitória consecutiva na temporada. Nesta quinta-feira, 1º, a equipe dirigida pelo técnico holandês Erik ten Hag venceu o Leicester, no King Power Stadium, em confronto que encerrou a quinta rodada da Premier League.

O astro português Cristiano Ronaldo, mais uma vez, começou a partida no banco de reservas. Ele entrou aos 22 minutos do segundo tempo, no lugar de Jadon Sancho, autor do gol dos Red Devils, mas segue sem marcar na temporada.

Essa foi a quarta aparição de CR7 na competição, três delas como reserva. A única partida como titular foi na goleada por 4 a 0 sofrida para o Brentford, pela segunda rodada.

O resultado colocou o United na quinta colocação da competição, com nove pontos, seis atrás do líder Arsenal.

O único gol do jogo aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo. Depois de falha da defesa do Leicester, Bruno Fernandes recebeu pela direita e passou rápido para Rashford. O camisa 10 encontrou Sancho, que ainda driblou o goleiro Ward antes de completar para as redes.

Mesmo fora de casa, o United teve o domínio da primeira etapa, com seis finalizações contra somente duas dos mandantes. No segundo tempo, conseguiu superar intensa pressão com boa atuação de De Gea.

Além de Cristiano Ronaldo, o volante brasileiro Casemiro também entrou aos 13 minutos do segundo tempo no lugar do atacante Elanga. Foi a segunda partida do jogador desde a chegada.

