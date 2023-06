City x United: onde assistir e tudo sobre a final da Copa da Inglaterra

Manchester City e Manchester United fazem neste sábado, 3, às 11h (de Brasília), em Wembley, a final da Copa da Inglaterra. O clássico coloca de um lado o atual campeão inglês, também finalista da Liga dos Campeões, e do outro o segundo maior vencedor da competição, que busca retomar os anos de glória.

Uma semana antes da final da Champions, o City entra em campo com a possibilidade de conquistar a tríplice coroa na temporada. O time dirigido por Pep Guardiola tem apenas uma derrota nos últimos 26 jogos disputados e faz uma campanha impressionante na FA Cup: 100% de aproveitamento, 17 gols marcados e nenhum sofrido.

Classificado para a Liga dos Campeões de 2023/24 via Premier League, os Red Devils chegam também embalados para a final: com quatro vitórias consecutivas e a terceira colocação no Campeonato Ingles. A equipe que já levantou o título da Copa da Liga Inglesa nesta temporada sonha bater o rival e voltar a conquistarr uma Copa da Inglaterra após sete anos.

Retrospecto do confronto

Segundo o site de estatísticas Ogol, Manchester City e Manchester United já se enfrentaram 189 vezes na história. Os Citizens venceram 58 jogos, enquanto os Red Devils levaram 78 e o empate prevaleceu em 53 oportunidades.

Nos últimos dez encontros, o City venceu cinco, enquanto o United levou quatro e um empate aconteceu.

São nove confrontos entre os rivais na Copa da Inglaterra e a vantagem é do United: venceu seis e perdeu três. O último deles foi em 2012, quando o lado vermelho venceu por 3 a 2.

Quantos títulos cada um tem?

O Manchester United tem 12 títulos da FA Cup (1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004 e 2016) e é o segundo maior campeão, atrás apenas do Arsenal, que tem 14. Enquanto isso, o Manchester City levantou o tradicional troféu seis vezes (1904, 1934, 1956, 1969, 2011 e 2019).

Prováveis escalações

Também de olho na Champions, o Manchester City deve ir a campo com força máxima, apenas sem Ederson, tendo em vista que Guardiola adota o rodízio de goleiros em copas. Assim, o time deve ir a campo com: Stefan Ortega; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo, De Bruyne, Gündogan, Grealish; Haaland.

Sem jogadores importantes como Lisandro Martínez e Anthony Martial, Erik Ten Hag vai escalar o Manchester United com a maior força disponível. Desse modo, a provável escalação é: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes; Garnacho, Rashford e Sancho.

Onde assistir?

A transmissão da final é exclusiva do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.