City de Guardiola é o 8º time a conquistar a tríplice coroa; veja lista

O Manchester City fechou a temporada neste sábado, 10, de maneira inesquecível para o seu torcedor. Campeão europeu pela primeira vez, os comandados de Pep Guardiola se tornaram apenas o oitavo time a conquistar a Tríplice Coroa: Champions League, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra. O técnico catalão já havia conseguido o feito em 2008/09, quando ainda era técnico do Barcelona.

O gol de Rodri e a vitória na finalíssima contra a Inter de Milão tirou o grito de campeão engasgado no torcedor do Manchester City. O título continental foi a cereja do bolo de uma temporada histórica da equipe inglesa. O City de Guardiola se junta ao United de Ferguson como os únicos ingleses que conseguiram a Tríplice Coroa.

Apesar do feito inédito para o time de Manchester, essa não é a primeira vez que Pep Guardiola consegue ser multicampeão em uma única temporada. Isso porque, na temporada 2008/09, o catalão comandou o Barcelona de Messi ao título espanhol, da Copa do Rei e da Champions.

Confira a lista de todas as equipes que conseguiram a Tríplice Coroa:

Barcelona (2x) – 2008/09 e 2014/15 Bayern de Munique (2x) – 2012/13 e 2019/20 Celtic – 1966/67 Continua após a publicidade Ajax – 1971/72 PSV – 1987/88 Manchester United – 1998/99 Inter de Milão – 2009/10 Manchester City – 2022/23