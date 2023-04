City assume liderança da Premier em jogo com recorde de Haaland

O Manchester City chegou à liderança do Campeonato Inglês de 2023 ao bater o Fulham por 2 a 1 neste domingo, 30, no Craven Cottage, pela 34ª rodada. O norueguês Erling Haaland marcou o primeiro, de pênalti, e igualou o recorde de gols em uma única temporada da Premier League, 34, estabelecido por Alan Shearer e Andy Cole.

O argentino Julian Álvarez marcou o gol do triunfo, enquanto o brasileiro Carlos Vinicius diminuiu para o Fulham. Com o triunfo, o City ficou mais perto do tricampeonato, pois chegou a 76 pontos, um a mais que o Arsenal e ainda com um jogo a menos que a equipe de Londres, um compromisso diante do West Ham.

O time dirigido por Pep Guardiola chegou a 18 jogos de invencibilidade, sendo oito vitórias consecutivas. O destaque da campanha é Haaland, cuja marca batida neste domingo impressiona por ter sido alcançada em apenas 30 jogos – Cole fez seus 34 gols pelo Newcastle na temporada 1992/1993 em 40 jogos, enquanto Shearer disputou 42 jogos pelo Blackburn na Premier de 1994/1995.

RECORDISTA!☄️

Com o gol marcado no início do jogo contra o Fulham, Erling Haaland chegou a 34 bolas na rede em uma temporada na Premier League, igualando o recorde de Alan Shearer e Andy Cole OBS: o norueguês do City chegou lá em 30 jogos, contra 42 de Shearer e 40 de Cole🔥 pic.twitter.com/y5T4ypRpnd — Placar (@placar) April 30, 2023

Em outro jogo importante da rodada, o Liverpool bateu o Tottenham por 4 a 3 em um jogo eletrizante em Anfield. Depois de sair perdendo por 3 a 0 com gols de Curtis Jones, Luís Diaz e Mohamed Salah, mas os visitantes chegaram ao empate com gols de Harry Kane, Heung-Min Son e com Richarlison, já nos acréscimos. No entanto, após chutão de Alisson e falha de Lucas Moura, Diogo Jota garantiu a vitória dos Reds, que roubaram do Tottenham o quinto lugar, com 56 pontos contra 54.

QUE JOGOI FOI ESSE?!🤯

Richarlison empata nos acréscimos, mas Diogo Jota marca após falha de Lucas Moura e Liverpool bate o Tottenham por 4 a 3 em Anfield pic.twitter.com/jgwaNlPiUr — Placar (@placar) April 30, 2023