Chuteira de Ouro: como está a corrida pela artilharia da Europa

O atacante norueguês Erling Haaland alcançou na vitória por 3 a 0 do Manchester City diante do Leicester, no último fim de semana, a impressionante marca de 47 gols em 40 partidas disputadas na atual temporada – 32 deles somente na Premier League.

Responsável por dois gols no confronto, Haaland disparou ainda mais na corrida pela Chuteira de Ouro, prêmio dado anualmente ao maior goleador entre as ligas nacionais europeias, e está perto de alcançar mais recordes em uma das competições mais badaladas do mundo.

Na Chuteira de Ouro, o goleador tem liderança folgada com relação aos demais concorrentes. O segundo colocado é o inglês Harry Kane, autor de 23 gols (46 pontos), nove menos do que Haaland, enquanto o terceiro é o nigeriano Victor Osimhem, com 21 gols (42 pontos) pelo Napoli no Campeonato Italiano.

A pontuação varia de acordo com o peso do país em que foi marcado. Na Inglaterra, na Itália, na Espanha e outros grandes centros, o peso de cada gol é dois pontos, enquanto centros menos badalados como Noruega e Suécia tem peso 1,5.

Entre os dez primeiros colocados, o norueguês Amahl Pellegrino, autor de 25 gols, ocupa a oitava colocação, com 37,5 pontos. Ele seria o segundo colocado na lista se contabilizados somente os gols marcados.

Lionel Messi é o maior vencedor. O atacante argentino conquistou seis vezes a premiação individual, todas atuando pelo Barcelona, a última delas na temporada 2018/19.

O português Cristiano Ronaldo, hoje no Al-Nassr, levou a premiação quatro vezes, enquanto diversos nomes faturaram duas vezes o troféu, entre eles o uruguaio Luis Suárez, hoje no Grêmio.

Com os 32 gols, Haaland ainda igualou Mohamed Salah, do Liverpool, que marcou os mesmos 32 na temporada 2017/18 e está perto de alcançar Andy Cole e Alan Shearer, que marcaram 34 vezes nas temporadas 1993/94 e 1994/95, por Newscastle e Blackburn, respectivamente.

Confira como está a corrida pela Chuteira de Ouro:

1. Erling Haaland (Manchester City) – 32 gols (64 pontos)

2. Harry Kane (Tottenham) – 23 gols (46 pontos)

3. Victor Osimhen (Napoli) – 21 gols (42 pontos)

4. Enner Valencia (Fenerbahce) – 27 gols (40,5 pontos)

5. Kylian Mbappé (PSG) – 20 gols (40 pontos)

6. Jonathan David (Lille) – 20 gols (40 pontos)

7. Alexandre Lacazette (Lyon) – 19 gols (38 pontos)

8. Amahl Pellegrino (Bodo Glimt) – 25 gols (37,5 pontos)

9. Folarin Balogun (Reims) – 18 gols (36 pontos)

9. Ivan Toney (Brentford) – 18 gols (36 pontos)