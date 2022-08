Protagonista de um polêmico lance no fim de semana, o atacante Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira, aumentou a lista de desafetos que o criticaram pelas embaixadinhas feitas durante a vitória por 2 a 0 contra o Nottingham Forest, no último domingo, 28, em partida válida pela quarta rodada da Premier League.

Depois de responder ao ex-meio-campista alemão Dietmar Hamann, pelas redes sociais, com uma irônica frase “chora mais”, o camisa 9 também rebateu ao ex-zagueiro inglês Jamie Carragher, hoje comentarista do canal Sky Sports, e ao ex-meia inglês Jermaine Pennant.

“Nada a ver com exibicionismo. Deveria ter recebido cartão amarelo por conduta antidesportiva e recomeçado com cobrança de falta para o Forest”, escreveu Hamann. Richarlison, porém, fez questão de responder à crítica feita pelo alemão na mesma publicação: “chora mais”, comentou ele em tom de deboche.

A reação ganhou ainda mais força com emojis de risadas publicadas por Neymar sobre o comentário do companheiro de seleção brasileira. Há poucas horas, o camisa 10 postou outra foto dizendo: “alegria, alegria”.

Com Carragher, o brasileiro publicou o lance em que faz as embaixadinhas, com os áudios de fundo de um áudio viral do caminhoneiro Marquinhos Boiadero em que diz “quem não tem as manhas não entra não… doce, doce como mel” (sic), comumente utilizada para descrever situações que só podem ser resolvidas por determinados profissionais.

Carragher é conhecido pelas críticas públicas a grandes jogadores. Em março, o comentarista causou polêmica e indignação ao discordar sobre o peso dado por estatísticos aos 1.283 gols marcados por Pelé na carreira.

Depois, recuou e disse ter sido uma brincadeira. Ele ainda explicou amar o futebol brasileiro.

Mais recentemente, chamou atenção ao ser ignorado pelo atacante português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, durante o aquecimento da partida entre os Red Devils diante do Liverpool, em Old Trafford. Ronaldo cumprimentou Roy Keane e Gary Neville, mas deixou Carragher no vácuo.

Pennant, aposentado do futebol desde 2015, fez diversas críticas em participação na rádio Talk Sports: “ele não ganhou o direito de fazer isso! Foi assim que Richarlison fez”, iniciou. “Não tinha aula! Foi barato, feio, horrível e uma falta de respeito. É sem classe! É triste ver”, comentou.

🤨 “He hasn’t earned the right to be doing that! It’s the way Richarlison did it.”

🔥 “There was so no class! It was cheap, ugly, horrible and a lack of respect.”

👀 “It’s classless! It’s sad to see.”@Pennant83 goes on a massive rant over #THFC’s Richarlison showboating! 😳 pic.twitter.com/7o3DCJzuNY

— talkSPORT (@talkSPORT) August 30, 2022