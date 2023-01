Chelsea e Manchester City entram em campo nesta quinta-feira, 5, às 17h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo no estádio Stamford Bridge, em Londres, terá transmissão ao vivo do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

Vice-colocada na competição, com 36 pontos, a equipe de Pep Guardiola tem a chance de diminuir a diferença de oito pontos do líder, Arsenal, e seguir sonhando com a ponta da tabela. O City vem de um empate com o Everton na última rodada.

O time que deve ir a campo contra o Chelsea tem Ederson; Lewis, Stones, Akanji e Aké; Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne; Mahrez, Grealish e Haaland.

Já o Chelsea também empatou na última rodada, em 1 a 1, com o Nottingham Forest, e estacionou na décima posição, com 25 pontos – a dez de distância da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O time de Graham Potter deve enfrentar o vice-líder com Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly e Cucurella; Jorginho, Zakaria e Mount; Sterling, Pulisic e Havertz.

Campeonato Inglês

17h – Chelsea x Manchester City – ESPN e Star+