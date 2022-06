Chelsea tem proposta por Raphinha aceita e pode dar ‘chapéu’ no Arsenal

O Chelsea está próximo de anunciar a contratação do atacante brasileiro Raphinha, do Leeds. O clube inglês surpreendeu a concorrência de Barcelona e Arsenal, principais interessados no jogador, e teve a sua proposta aceita. Os valores giram entre 60 milhões de libras (385 milhões de reais) e 65 milhões de libras (417 milhões de reais), segundo informação do jornalista italiano Fabrizio Romano, influente em bastidores de negociações do mercado europeu.

Chelsea and Leeds have reached full agreement for Raphinha! Official bid accepted around £60/65m [add ons included]. Main part of amount to be paid immediately. It’s done between clubs. 🚨🔵 #CFC

Talks now ongoing on player side on personal terms and contract. Boehly, on it. pic.twitter.com/gNbc4HbrTa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022