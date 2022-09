Chelsea surpreende e demite o técnico Thomas Tuchel

A derrota para o Dínamo de Zagreb, na Croácia, na estreia da Liga dos Campeões, foi o fim da linha para o técnico Thomas Tuchel no Chelsea. De forma inesperada, o clube londrino anunciou a demissão do alemão na manhã desta quarta-feira, 7. Em nota oficial, os novos donos exaltaram as conquistas de Tuchel na casa, mas “acreditam que é o momento certo para fazer essa transição.”

Tuchel, de 49 anos, foi contratado em janeiro de 2021, logo após ser demitido pelo PSG, e obteve resultado quase imediato, com as conquistas da Liga dos Campeões, da Supercopa da Uefa e do Mundial de Clubes, ao bater o Palmeiras na final disputada em fevereiro. Na última temporada, porém, o Chelsea terminou a Premier League atrás de Manchester City e Liverpool e na atual ocupa a 6ª colocação, com três vitórias, duas derrotas e um empate, a 5 pontos do líder Arsenal.