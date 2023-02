Chelsea manda documentação errada, ‘mela’ saída de Ziyech e enfurece PSG

O empréstimo do meia-atacante Hakim Ziyech para o Paris Saint-Germain não foi concretizado a tempo, e o marroquino vai permanecer no Chelsea até o fim da temporada. Segundo a emissora britânica Sky Sports, o clube inglês mandou a documentação do jogador com erros por duas vezes, o que impediu que o PSG registrasse o reforço antes do fechamento da janela de transferências, na última terça-feira, 31.

Com o negócio já fechado, o Chelsea enviou duas vezes documentos sem assinatura. Quando a versão correta chegou para o PSG, o horário limite da janela já tinha passado. Uma fonte do clube francês afirmou à Sky que o caso foi uma “bagunça absoluta” e que o time não fará mais negócios com a equipe de Londres.

Ziyech já estava em Paris e havia feito exames médicos quando começou a se preocupar com a possibilidade de a negociação não ser concluída a tempo. O jogador, segundo a fonte, ficou furioso e chegou a mandar mensagens para o dono do Chelsea, o norte-americano Todd Boehly, pedindo para agilizar o processo.

Após o fiasco, o PSG apresentou um recurso à liga francesa pedindo para validar a contratação, mas foi negado. Com isso, o time francês fica sem uma peça de reposição para o trio ofensivo formado por Messi, Neymar e Mbappé, já que vendeu o atacante espanhol Pablo Sarabia para o Wolverhampton.

Se foi incapaz de concretizar a saída de Ziyech, o Chelsea não teve problemas para contratar nada menos que oito reforços na janela de janeiro. Além do volante Enzo Fernández, que chegou do Benfica na transação mais cara da história do futebol inglês (121 milhões de euros), vieram o zagueiro Benoît Badiashile, do Monaco, o volante Andrey Santos, do Vasco, e os atacantes João Félix, do Atlético de Madri, Mykhailo Mudryk, do Shakhtar Donetsk, Noni Madueke, do PSV, e David Datro Fofana, do Molde. O clube também acertou a compra do lateral-direito Malo Gusto, que fica emprestado no Lyon até o meio do ano.