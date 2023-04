Chelsea faz pior campanha do século e corre até risco de rebaixamento

Nem mesmo o torcedor mais pessimista do Chelsea poderia imaginar um desfecho de temporada tão melancólico quanto o vivido pelo clube na atual temporada. Com 611 milhões de euros (3,3 bilhões de reais) investidos em reforços, os Blues parecem estar cada vez mais próximos do fundo do poço nas últimas semanas.

A equipe é a atual 11ª colocada na Premier League com 39 pontos. São dez vitórias, nove empates e 13 derrotas, o que configura a sua pior campanha no século – comparados desempenhos até a 33ª rodada (confira os números mais abaixo).

Nos últimos 23 anos, o pior momento até o mesmo período havia sido registrado na temporada 2015/16, quando ocupava a 10ª colocação, com 45 pontos. Agora, nem uma vitória no jogo atrasado pela 32ª rodada igualaria aquela campanha.

Na ocasião, mesmo com nomes como Courtois, Diego Costa, Willian, Eden Hazard, Cesc Fábregas, John Terry a equipe conseguiu deslanchar. O time começou a temporada sob o comando de José Mourinho, que acabou demitido, e terminou com Guus Hiddink.

Agora, as últimas rodadas da competição ainda prometem ser cercadas de dramas. Atualmente, dez pontos separam o Chelsea do Leicester, o primeiro time na zona de rebaixamento, com 29 pontos.

A seis confrontos do fim, o time ainda disputa quatro jogos com equipes do G4, três deles longe de Londres: Arsenal (fora), Manchester City (fora), Manchester United (fora) e, pela 38ª rodada, o Newcastle (casa).

A sequência ainda tem dois duelos considerados mais tranquilos diante de Bournemouth (fora) e Nottingham Forest (casa), nos dias 6 e 13 de maio, respectivamente.

A última vitória ocorreu há mais de um mês, no dia 11 de março, pela 27ª rodada da competição nacional. De lá para cá, nem mesmo a substituição do técnico Graham Potter por Frank Lampard mudou o desempenho da equipe.

Anunciado como técnico interino até o fim da temporada, Lampard perdeu todas as partidas que dirigiu a equipe até aqui e sofre com contestações da torcida, mesmo com o passado de idolatria enquanto jogador do clube.

O baque mais recente foi a queda nas quartas de final da Liga dos Campeões, com dois revés por 2 a 0 diante do Real Madrid, e mais: devido a derrota para o Brentford, no campeonato nacional, os Blues acabaram com qualquer chance de classificação à próxima edição da Champions, pois matematicamente não pode mais alcançar o Manchester United e Newcastle.

Curiosamente, enormes expectativas cercavam o clube no início da temporada. Sob a direção de novos novos, investiu forte em reforços como o volante argentino Enzo Fernández, contratado por 121 milhões de euros (661 milhões de reais), o zagueiro francês Wesley Fofana, 80 milhões de euros (437 milhões de reais), e o atacante ucraniano Mykhaylo Mudryk, 70 milhões de euros (382 milhões de reais).

Entre os 16 nomes trazidos estão ainda o do lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, o atacante inglês Raheem Sterling, o zagueiro marfinense Kalidou Koulibaly e o atacante português João Félix, emprestado pelo Atlético de Madri.

Agora, resta ao Chelsea apenas lutar para não terminar a atual temporada como a pior versão de si no século.

O desempenho do Chelsea por temporada (até a 33ª rodada):

2022/23

11º, com 39 pontos* (1 jogo a menos)

2021/22

3º, com 66 pontos

2020/21

4º, com 58 pontos

Continua após a publicidade

2019/20

4º, com 57 pontos

2018/19

4º, com 66 pontos

2017/18

5º, com 60 pontos

2016/17

1º, com 78 pontos

2015/16

10º, com 45 pontos

2014/15

1º, com 79 pontos

2013/14

3º, com 72 pontos

2012/13

3º, com 62 pontos

2011/12

6º, com 57 pontos

2010/11

2º, com 64 pontos

2009/10

1º, com 74 pontos

2008/09

3º, com 68 pontos

2007/08

2º, com 74 pontos

2006/07

2º, com 78 pontos

2005/06

1º, com 82 pontos

2004/05

1º, com 84 pontos

2003/04

2º, com 71 pontos

2002/03

4º, com 60 pontos

2001/02

5º, com 57 pontos

2000/01

6º, com 52 pontos