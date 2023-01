Chelsea confirma contratação milionária de Mudryk, joia ucraniana

O Chelsea confirmou neste domingo, 15, a contratação de Mykhailo Mudryk. O jovem ucraniano estava no Shakhtar Donetsk e negociava com o Arsenal, principal interessado no atacante. Depois de longa negociação, os Blues entraram na frente e cobriram a oferta do rival, desembolsando 100 milhões de euros (552 milhões de reais) para ter a joia por oito anos e meio.

“É um grande clube, um campeonato fantástico e é um projeto muito atrativo para mim nesta fase da minha carreira. Estou animado para conhecer meus novos companheiros de equipe e estou ansioso para trabalhar e aprender com Graham Potter e sua equipe”, disse Mudryk no anuncio oficial.

Aos 22 anos, o atacante ucraniano é cria do Shakhtar Donestk e subiu para o time principal na última temporada. A joia entrou em campo 11 vezes e foi responsável por dois gols e sete assistências. Na temporada atual, Mudryk tem 18 partidas: dez gols e oito assistências – uma participação direta em gol a cada partida.

Mykhailo tem qualidade para atuar na ponta esquerda e direita, mas tem preferência em jogar com o pé invertido (destro, ou seja, na esquerda). Com ritmo e habilidade, o ucraniano tem muito poder no 1×1 e qualidade na finalização.

Desde a abertura da janela de transferências, Mudryk chamou a atenção dos principais clubes europeus, mas era o Arsenal o favorito para levá-lo. Os Gunners chegaram a oferecer 70 milhões de euros para ter o atacante, mas o rival Chelsea entrou no negócio e cobriu a oferta.