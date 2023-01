Contratado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, há quase um mês, o atacante Cristiano Ronaldo teria rompido relações com o empresário Jorge Mendes, um dos mais influentes nomes do mercado do futebol e que o acompanha desde o início de carreira, pouco antes do acerto com o clube saudita. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o “grande divórcio”, como foi chamado o ponto final na relação entre eles, teria acontecido após o inconformismo de CR7 por não continuar atuando em um grande clube europeu.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Ou consegue Bayern [de Munique] ou Chelsea ou rompemos”, teria dito o jogador a Mendes, pouco após declarar publicamente insatisfação com o técnico Erik ten Hag, com o clube e viajar para o Catar, para a disputa da Copa do Mundo. “Está louco”, teria respondido o empresário, segundo fontes ouvidas pela reportagem.

Antes de acertar com o Al Nassr, Cristiano Ronaldo foi alvo de diversas especulações e semanas de novela. As partes assinaram contrato por três temporadas, até 2025, com vencimentos próximos a 200 milhões de euros por ano (cerca de R$ 1,13 bilhão pela cotação atual) entre salário e publicidade.

Continua após a publicidade

Segundo a reportagem, a saída do Real Madrid para a Juventus, em 2018, selada por 100 milhões de euros, teria sido desaprovada pelo agente: “Fica. Estará protegido aqui. Se sair, será pior”, avisou Mendes na ocasião, situação semelhante quando optou pelo retorno ao United, em 2021.

“Quando restava um ano de contrato em Turim, o jogador disse basta e, sem consultar o seu agente, despediu-se do treinador Massimiliano Allegri. Jorge Mendes recebeu numa inesperada chamada do clube italiano e, sem saber de nada, repreendeu Cristiano [Ronaldo] pela sua imprudência: ‘Não temos nada’, disse Jorge Mendes. O jogador, cheio de ego, não queria acreditar”, explica a publicação.

A mudança para o Golfo Persíco foi intermediada por Ricardo Regufe, assessor pessoal e amigo do craque português. Segundo o site The Athletic, Mendes teria o aconselhado a permanecer em Manchester e provar o seu talento devido a dificuldade de encontrar mercado para ele no futebol europeu.

Ele conheceu Regufe no início dos anos 2000 com a seleção portuguesa, quando o agente ainda era funcionário na Nike, passando a ocupar a função de assessor pessoal a partir de 2018. Segundo o Marca, a comissão repassada a Regufe pela negociação com o Al Nassr é de 30 milhões de euros (168,1 milhões de reais pela cotação atual).