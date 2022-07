Chelsea anuncia Koulibaly como reposição para o setor defensivo

O Chelsea segue se movimentando no mercado e, depois de ver sua então dupla de zaga partir para novos desafios (Rüdiger para o Real Madrid e Christensen para o Barcelona), a equipe de Londres buscou reposição para o setor defensivo e anunciou oficialmente neste sábado, 16, o senegalês Kalidou Koulibaly.

Aos 31 anos de idade, Koulibaly acordou vínculo por quatro anos com os Blues – até 2026 – pelo valor de £ 33 milhões.

“Meu sonho sempre foi jogar a Premier League. O Chelsea entrou em contato ainda em 2016, mas não foi possível. Agora eu aceitei porque eles realmente me queriam aqui”, disse o atleta em nota oficial.

O zagueiro chega após defender o Napoli por oito temporadas. Na equipe italiana, Koulibaly conquistou a Supertaça da Itália em 14/15 e a Taça da Itália em 19/20. Além disso, foi companheiro de Jorginho – peça importante no elenco do Chelsea. O senegalês também se junta ao compatriota de seleção Mendy.

“Eu conversei com Mendy e Jorginho, os dois tornaram minha decisão mais fácil, estou feliz de estar aqui no Chelsea”, completou.

Pela seleção de Senegal, Koulibaly foi capitão na conquista inédita da Copa Africana de Nações e deve comandar os Leões da Teranga na Copa do Mundo do Catar, no final do ano.