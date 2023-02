Casos de racismo contra Vinicius Júnior serão investigados, diz La Liga

Após mais um caso de racismo contra Vinicius Júnior, a liga espanhola (La Liga) afirmou que investigará os constantes ataques que o jogador brasileiro tem recebido em jogos do Real Madrid. A nova ocorrência foi em partida fora de casa contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, no último sábado, 4. O atacante, alvo constante de ofensas preconceituosas nos últimos meses, foi novamente chamado de “macaco” por torcedores adversários, como já havia acontecido na temporada passada no mesmo estádio.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Tendo em conta os acontecimentos ocorridos no jogo Mallorca 1×0 Real Madrid, em que mais uma vez foram observados insultos racistas intoleráveis ​​contra o jogador Vinicius Júnior, La Liga põe à disposição todos os meios técnicos e trabalha com o clube local para a identificação dos responsáveis, com o objetivo de tomar as providências legais cabíveis”, publicou a liga em nota oficial.

Além disso, foi criado um endereço de e-mail para que haja denúncias, a fim de facilitar a investigação. “Para agilizar essa identificação, La Liga habilitou o e-mail StopRacismo@laliga.es para que os torcedores que tenham imagens ou alguma indicação da identidade dos responsáveis ​​entrem em contato”.

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, também saiu em defesa do atacante, em entrevista coletiva após a partida. “Tudo o que acontece, aconteceu e está acontecendo não é culpa do Vinicius. A única coisa que ele quer é jogar futebol. Acho que temos que mudar o foco, porque não é culpa do Vinicius. Temos que ver o que aconteceu com ele nesse jogo”.

Entre a imprensa espanhola, existem figuras que responsabilizam Vinicius pelos casos de racismo, assim como buscam deslegitimar as denúncias. Jota Jordi, jornalista do programa Chiringuito identificado com o Barcelona, fez uma publicação no Twitter em que ironiza a situação.

Raíllo es racista

Reina es racista

Paulista es racista

Aguirre es racista

Maffeo es racista

La afición del Mallorca es racista

La del Athletic es racista

La del Sevilla es racista

La del Rayo es racista

Yo soy racista

Si criticas a @vinijr provocador eres racista — Jota Jordi (@jotajordi13) February 6, 2023

Durante a derrota do Real Madrid contra o Mallorca, Vinicius Júnior sofreu 10 faltas, o número mais alto de um jogador da equipe desde 2013, segundo a página de estatísticas Opta. O brasileiro também levou um cartão amarelo por reclamar com a arbitragem e está suspenso da próxima partida do Real pelo Espanhol, contra o Elche, em 15 de fevereiro, depois da disputa do Mundial de Clubes.