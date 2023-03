‘Caso Negreira’: entenda o escândalo que envolve Barcelona e arbitragem

O ‘Caso Negreira’ tem ocupado grande parte da mídia espanhola nas últimas semanas. O polêmico caso que envolve o Barcelona se tornou uma denúncia formal na última sexta-feira, 10, de corrupção empresarial e pagamentos suspeitos. O escândalo envolve, além do clube catalão, o ex-árbitro e vice-presidente da Comissão de Arbitragem espanhola Enríquez Negreira. Os ex-presidentes do Barcelona Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell também são alvos.

O Ministério Público de Barcelona tornou a acusação oficial e denunciou o Barcelona por “corrupção entre particulares no âmbito esportivo” e “administração desleal”. O caso faz referência ao período de 2001 a 2018, em que estima-se que Negreira (então vice-presidente de arbitragem) teria recebido mais de 7 milhões de euros da equipe catalã por serviços de assessoria verbal sobre questões da própria arbitragem.

A procuradoria de Barcelona afirma que o dinheiro pago pelo clube a Negreira servia para “realizar atuações que tendiam a favorecer o clube na tomada de decisões dos árbitros nas partidas do Barcelona e, assim, nos resultados das competições”.

No texto apresentado, Enríquez emitia notas fiscais de cobrança ao Barcelona por “prestação de assessoria real”. Os pagamentos foram interrompidos em 2018 pela gestão Bartomeu e, segundo El País, a decisão gerou ameaças ao dirigente do Barcelona para a continuação do acordo até o final do mandato. A investigação sobre o caso acontece desde maio de 2022.

O Real Madrid se manifestou oficialmente sobre o caso neste domingo, 12, e alegou “profunda preocupação” sobre o escândalo. A equipe merengue também afirmou que comparecerá ao processo como “parte prejudicada” pelo rival Barcelona.

No último mês, quando estourou o caso, clubes de LaLiga assinaram manifesto em conjunto repudiando o fato e pedindo novas investigações. Além do Barcelona, o Real Madrid foi o único time que não se manifestou e se absteve da participação na nota divulgada.

Confira a nota do Real Madrid:

“O Conselho Diretor do Real Madrid, em sua reunião realizada hoje, tomou conhecimento das graves acusações formuladas pela Procuradoria de Barcelona contra o FC Barcelona, dois de seus presidentes, Josep María Bartomeu e Sandro Rosell, e os ex-diretores Albert Soler e Óscar Grau, com base em potenciais delitos, entre outros, de corrupção no âmbito esportivo, no marco das relações estabelecidas pelo clube com quem era o vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. O Real Madrid manifesta sua profunda preocupação sobre a gravidade dos fatos e reitera sua plena confiança na ação da justiça e concorda que, na defesa de seus legítimos interesses, comparecerá ao processo assim que o juiz o abrir às partes prejudicadas”, em nota, se manifestou o Real Madrid.