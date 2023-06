Caso Mbappé: com Real e Chelsea de olho, PSG descarta perdê-lo de graça

O que parecia ser uma janela de transferências europeia mais calma que o habitual sofreu uma grande reviravolta graças a Kylian Mbappé. A carta enviada pelo astro francês ao Paris Saint-Germain avisando que não ativaria a cláusula de renovação automática em julho de 2024 pegou a todos no clube de surpresa. Segundo a imprensa local, no entanto, o PSG agiu rápido nesta terça-feira, 13, e foi firme ao avisar o estafe do atleta que não irá perdê-lo de graça: ou renova contrato ou deve arrumar um comprador já nesta temporada. Real Madrid, Chelsea, Liverpool e Manchester United aparecem como potenciais destinos.

De acordo com o diário L’Équipe, o novo gesto junto a Mbappé confirma uma mudança de postura da diretoria do PSG em relação a suas estrelas depois de temporadas de insucesso na Liga dos Campeões (antes já havia liberado Lionel Messi sem maiores esforços e mantém o plano de negociar Neymar). O acordo atual com Mbappé vai até 30 de junho de 2024, com possibilidade de extensão até 2025, mas a possibilidade de um adeus precoce é cada vez mais concreta.

Nesta terça, diante da enorme repercussão do caso, Mbappé enviou um comunicado à AFP dizendo que o PSG sempre soube que seu objetivo não era renovar o contrato em 2024 e que o envio da carta tinha o objetivo de apenas formalizar o que já estava combinado oralmente. “Kylian Mbappé e seu entorno lamentam que a recepção desta carta tenha sido transmitida aos meios de comunicação e que estes intercâmbios se tornem públicos com o único objetivo de manchar sua imagem e o bom desenvolvimento das conversações com o clube”, diz o trecho final da nota.

Mais tarde, Mbappé usou o Twitter para negar uma informação do jornal Le Parisien de que seu desejo é ir para o Real Madrid. “MENTIRAS… Ao mesmo tempo, quanto maior, mais rápido passa. Já disse que continuarei na próxima temporada no PSG onde estou muito feliz”, tuitou o astro, que costuma ser bastante duro e ativo na elaboração de seus contratos.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Eis, agora, um grande dilema: quem pode pagar para ter Mbappé? Segundo informações divulgadas pelo jornal Le Parisien em agosto de 2022, o contrato firmado entre PSG e MBappé ultrapassaria 3 bilhões de reais brutos, valor consideravelmente acima dos acordados com Lionel Messi e Neymar, ambos de saída do clube. O salário anual do jogador gira em torno de 72 milhões de euros brutos (365 milhões de reais), uma média mensal de 6 milhões de euros (30 milhões de reais), com alguns bônus pré-estabelecidos.

Real Madrid não tem mais tanta pressa

Se num passado não tão distante Kylian Mbappé já foi uma espécie de obsessão para o Real Madrid, atualmente o clube espanhol apenas aguarda o desenrolar dos fatos, segundo informa nesta terça o diário Marca. Nem mesmo a necessidade de suprir a saída do ídolo Karim Benzema causa urgência na capital espanhola. E um dos motivos para isso seria o brasileiro Vinicius Junior, que recebeu a camisa 7 do clube e, após mais uma ótima temporada, passou a ser tratado como o “jogador-franquia” do maior campeão europeu.

O presidente Florentino Pérez, portanto, avalia que a chegada de Mbappé poderia causar ciúmes no elenco e não esquece a forma como o astro francês lidou com as investidas do Real Madrid em janelas anteriores. Além disso, o PSG estaria disposto a aceitar uma oferta de 200 milhões de euros (a mesma feita pelo clube espanhol no passado), mas daria preferência a outras equipes, pela má relação entre as diretorias.

Segundo o diário britânico The Times, o Chelsea está preparado para oferecer uma proposta a Mbappé. O que pesa contra a equipe de Londres é o fato de não estar classificada à Liga dos Campeões. Neste sentido, o Manchester United, que está perto de concretizar sua venda, possivelmente para um grupo do Catar (que também controla o PSG), apareceria como favorito. Meses atrás, o Liverpool também foi apontado como interessado no artilheiro da última Copa do Mundo. A novela Mbappé parece estar apenas começando.