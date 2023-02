Casemiro mantém sina de campeão e já ganha status de ídolo no United

O Manchester United conquistou a Copa da Liga Inglesa, no último domingo, 26, ao vencer o Newcastle, por 2 a 0. Autor do primeiro gol da partida, Casemiro ampliou seu retrospecto positivo em finais (são 16 taças em 18 disputas), somou mais um título à sua sala de troféus e já ganha status de ídolo no time inglês, com direito a elogios de jogadores históricos dos Red Devils.

Responsável por marcar de cabeça aos 33 minutos do primeiro tempo, Casemiro ainda terminou a partida com cinco desarmes e êxito de 66% nos duelos, segundo o SofaScore. Contratado no início desta temporada, em agosto de 2022, por 70 milhões de euros (365 milhões de reais à época), o volante já caiu nas graças da torcida, especialmente ao ser essencial ao United na quebra do jejum de seis anos sem títulos.

Durante a partida, Rio Ferndinand, zagueiro ídolo do Manchester United, fez um post elogiando Casemiro e Marcus Rashford, autores dos gols, os elegendo como os melhores jogadores da temporada no clube. Semanas atrás, Paul Scholes, meio-campista que fez história no time inglês, também rasgou elogios ao brasileiro.

“Há uma grande diferença quando Casemiro não está na equipe. Pense no jogo contra o Arsenal quando ele não estava lá. Sempre falo de ter um treinador no campo de futebol, quase ser o gerente do campo e para o Ten Hag esse homem é o Casemiro. Ele sabe onde quer que todos estejam. Estou um pouco surpreso com a qualidade do jogo dele, porque em Madri tudo girava em torno de Kroos e Modric. Mas seus passes para frente, sua consciência das pessoas ao seu redor, têm sido fantástico. Acho que faz tudo”, disse o ex-jogador dos Red Devils.

Formado pelo São Paulo, Casemiro fez parte do grupo campeão da Copa Sul-Americana de 2012, em seu primeiro título profissional. Depois disso, estabilizado na Europa, passou a empilhar troféus e já tem 21 na carreira. Além disso, ampliou seu retrospecto positivo em finais, somando 16 taças em 18 decisões que entrou em campo, sendo as duas únicas derrotas a Supercopa da Uefa de 2018 para o Atlético de Madri e a Copa América de 2021 para a Argentina.

Casemiro, aos 31 anos, tem contrato com o Manchester United até junho de 2026. Nesta temporada, com a camisa do time inglês, esteve em campo 33 vezes, com 26 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. Os Red Devils estão nas oitavas de final da FA Cup e da Liga Europa, além da terceira posição na Liga Inglesa.