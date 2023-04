Casamento perto do fim: a passagem de Messi no PSG foi um fracasso?

Enquanto o Paris Saint-Germain mergulha em crise, eliminado da Liga dos Campeões e com o risco de não conquistar o Campeonato Francês, a continuidade de Lionel Messi é cada vez menos provável. Com contrato até junho deste ano, o craque argentino foi alvo de vaias, antes mesmo da bola rolar para a derrota para o Lyon, por 1 a 0, no último domingo, 2.

Especulado em destinos como futebol dos Estados Unidos e Arábia Saudita, além do clube de sua vida, o Barcelona, Messi não teria aceitado redução salarial de 25% para assinar um novo vínculo, segundo informações do jornal L’Equipe. A recusa, somada à má fase do PSG, podem ser o estopim para o fim da passagem do astro por Paris.

Com a camisa do PSG, Messi soma 29 gols e 31 assistências (60 participações diretas) em 67 jogos. Nesta temporada, o craque argentino melhorou seu rendimento e tem uma média superior a uma participação em gol por partida. Porém, a eliminação precoce da Liga dos Campeões, obsessão do projeto parisiense, faz com que a análise não seja positiva.

Contratado pelo PSG para a temporada 2021/22, a primeira temporada de Messi foi sem grandes brilhos. Eliminado das oitavas de final da Copa da França, conquistou a liga nacional e caiu na Champions. O revés nas oitavas de final foi contra o Real Madrid, antigo conhecido de Lionel, ainda nas oitavas de final. O camisa 30 do time francês balançou a rede 11 vezes e deu 14 passes para gol, mas não participou diretamente nenhuma vez nos duelos de eliminação do torneio continental.

Messi iniciou esta temporada em forte destaque, especialmente até a pausa para a Copa do Mundo, competição na qual o argentino brilhou e saiu vitorioso. Mas após o Catar, as coisas não andaram bem o time foi novamente eliminado da Copa da França e da Liga dos Campeões. Apesar dos 18 gols e 17 assistências, Lionel, mais uma vez, não foi protagonista nas oitavas de final da Champions, na eliminação para o Bayern.

Craque incontestável e coroado pela sua seleção, Messi não conseguiu ajudar o PSG a conquistar seu principal objetivo. Por outro lado, os números individuais são positivos, fazendo jus ao histórico do argentino. Afinal, a passagem é um fracasso?