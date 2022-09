Capitão do Atlético de Madri prevê confusão se Vini Jr. dançar em clássico

A três dias do clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, o capitão do Atlético de Madri, o meia Koke, afirmou que haverá “confusão” se o rival Vinicius Junior comemorar um gol dançando, como costuma fazer. As celebrações do atacante têm causado discussões na imprensa espanhola ao longo da semana, com parte dela vendo a postura do brasileiro como provocativa.

“Se no fim das contas ele marcar um gol e decidir dançar, é o que ele escolheu fazer. Se eu entenderia? Cada um tem sua forma de ser e comemora os gols como quiser. Haveria confusão, com certeza. De resto, normal”, disse o espanhol à rádio Movistar.

No último domingo, 11, Vinicius comemorou dançando ao marcar o segundo gol na vitória por 4 a 1 do Real Madrid sobre o Mallorca. Os dribles e jogadas de efeito do brasileiro também irritaram os jogadores do time adversário. Segundo a rádio Cadena Ser, houve gritos de “quebre ele” vindos do banco de reservas da equipe rival.

Com 100% de aproveitamento em cinco rodadas, o Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 15 pontos, dois a mais que o Barcelona, que aparece em segundo. Já o Atlético é apenas o sétimo colocado, com 10. O clássico está marcado para as 16h (de Brasília) deste domingo, no estádio Metropolitano, em Madri.

