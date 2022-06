Campeonato Italiano terá ‘final’ se times terminarem empatados em pontos

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla original) anunciou nesta terça-feira, 28, algumas mudanças no regulamento do Campeonato Italiano já para a temporada 2022/2023, que começa em agosto. A principal delas diz respeito à decisão do torneio: em caso de duas equipes ficarem empatadas nas primeiras posições com a mesma pontuação, ao final da 38ª rodada, acontecerá uma partida extra decisiva, que decidirá o campeão em uma espécie de final.

A regra vale apenas para o caso de empate de pontos na última rodada entre líder e vice-líder. A decisão será em jogo único, e havendo empate no tempo regulamentar, o campeão será decidido nas penalidades. A nova medida substitui os tradicionais critérios de desempate. Até a última temporada, caso dois times terminassem o torneio com o mesmo número de pontos, o primeiro critério analisado era o confronto direto, seguido de saldo de gols e gols marcados.

Outra medida aprovada pela FIGC e que passa a entrar em vigor é a regra de até cinco substituições por equipe em competições organizadas pela federação (Serie A, B e C masculina e A e B feminina). A Serie A italiana tem início no dia 14 de agosto e vai até o dia 4 de junho de 2023.

Na temporada passada, o Milan encerrou o jejum de 11 anos sem vencer o campeonato, com 86 pontos somados, dois a mais que a vice-campeã Inter de Milão.

