Calculadora na mão: as contas que alimentam sonhos de Arsenal e Dortmund

As últimas temporadas do futebol na Inglaterra e Alemanha fizeram parecer normal ver Manchester City e Bayern de Munique conquistando as respectivas ligas nacionais. Os clubes dominam novamente as edições da Premier League e Bundesliga, mas, na reta final da temporada, dois times se colocaram como duros adversários na briga e ainda sonham em desbancar as hegemonias: Arsenal e Borussia Dortmund.

Ambos têm mais três jogos a fazer e não dependem só de si. Ainda assim, apesar da dificuldade, especialmente porque os atuais líderes precisam escorregar, as torcidas dos tradicionais times estão agarradas nos cálculos.

PLACAR separou os cenários que fazem Arsenal e Dortmund se manterem ainda vivos no Campeonato Inglês e no Campeonato Alemão, respectivamente.

Premier League: City ou Arsenal?

O Campeonato Inglês se aproxima do fim e terá sua 36ª rodada disputada neste fim de semana. Enquanto a briga por vagas na Liga dos Campeões segue acirrada e com muitos candidatos, o título só tem dois possíveis destinos: o lado azul de Manchester ou o vermelho de Londres.

Líder com 82 pontos, o City está próximo de se consagrar tricampeão consecutivo da Premier League, tendo em vista que tem mais quatro partidas a fazer – uma a menos que o adversário na briga. Assim, dos 12 pontos em jogo, garante a taça, sem depender de ninguém, fazendo 10.

Na segunda posição, o Arsenal precisa sonhar com tropeços do Manchester e, certamente, fazer uma reta final perfeita.

Com 81 pontos, chega de duas rodadas com vitórias convincentes e o ânimo da torcida, que sonha com um título da Premier League depois de 19 anos.

Os confrontos do Manchester City serão contra Everton (fora), Chelsea (casa), Brighton (fora) e o Brentford (fora). Neste meio tempo, ainda disputa o decisivo jogo da semifinal da Champions, contra o Real Madrid.

Enquanto isso, o Arsenal tem foco 100% na liga nacional e enfrentará o Brighton (casa), o Nottingham Forest (fora) e o Wolverhampton (casa). Caso conquiste todos os pontos em jogo, vê as chances subirem, apesar de ainda depender de tropeços do atual líder.

Bundesliga: Bayern ou Dortmund?

Tendo em vista que 18 times disputam a competição, a Bundesliga vai só até a 34ª rodada. Neste final de semana, a 32ª será disputada, evidenciando o caráter decisivo de cada duelo. Também com boa briga por vagas nas competições europeias, o sonho do título se restringe a Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

Na ponta, os bávaros têm 65 pontos e garantem o título, sem necessidade de torcer por resultados alheios, com as três vitórias. Mesmo em fase pouco estável, o Bayern ainda chega com o favoritismo, tendo em vista a vantagem matemática.

O Dortmund, porém, com 64 pontos, é o vice-líder. Com um ponto a tirar para empate e dois para tomar a ponta, precisa focar em somar todos os nove pontos disponíveis.

Invicto há cinco jogos, o time de Dortmund vive grande fase ofensiva e, mesmo com a dificuldade, ainda pode sonhar e voltar a conquistar a Bundesliga após 11 anos.

Os próximos jogos do Bayern de Munique são contra Schalke 04 (casa), que briga contra o rebaixamento, Red Bull Leipzig (casa), que briga por vaga na Champions, e Koln (fora), sem grandes pretensões na competição.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund, correndo atrás dos rivais, enfrenta o Borussia Monchengladbach (casa), sem objetivos na tabela, Augsburg (fora), que ocupa o meio da classificação, e Mainz (casa), que ainda sonha com vaga na Conference League.