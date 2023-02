Bundesliga e Premier têm disputas acirradas; os líderes do futebol europeu

As ligas do futebol europeu já começam a entrar em suas fases mais agudas e, se em alguns casos, como na Itália e na Espanha, o campeão já parece encaminhado, em outros países a disputa pela taça segue totalmente aberta. É o que acontece na Alemanha e na Inglaterra, onde Bayern de Munique e Arsenal têm concorrentes no encalço. Na França, o PSG vem tentando driblar a crise, mas já vê o rival Olympique de Marselha no retrovisor.

Dentre as cinco principais ligas europeias, quem tem a maior vantagem é o Napoli, líder do Campeonato Italiano com 15 pontos de vantagem sobre a Inter de Milão e perto de encerrar um jejum de 33 anos sem o scudetto. Confira, abaixo, como está a disputa na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na Itália e na França.

Bundesliga

Restando 13 rodadas (o Campeonato Alemão tem apenas 18 participantes), a disputa pegou fogo no último fim de semana com a derrota do atual decacampeão consecutivo Bayern para o Borussia Mönchengladbach por 3 a 2 e o empate do surpreendente Union Berlin por 0 a 0 com o Schalke 04. Com isso, o Borussia Dortmund, que goleou o Hertha Berlim por 4 a 1, igualou os dois concorrentes com 43 pontos mas ainda está atrás nos critérios de desempate. O artilheiro do campeonato é Niclas Füllkrug, do Werder Bremen, com 13 gols.

Classificação do Campeonato Alemão 2022/2023

1 – Bayern de Munique – 43 pontos (21 jogos)

2 – Union Berlin – 43 pontos (21 jogos)

3 – Borussia Dortmund – 43 pontos (21 jogos)

4 – Freiburg – 40 pontos (21 jogos)

5 – RB Leipzig – 39 pontos (21 jogos)

Premier League

A derrota do Arsenal para o Manchester City no meio de semana havia incendiado a disputa, mas no último fim de semana o atual campeão empatou com o Nottingham Forest em 1 a 1 e viu a equipe de Londres retomar a liderança com uma vitória suada diante do Aston Villa por 4 a 2, com brilho dos brasileiros Jorginho (naturalizado italiano) e Gabriel Martinelli. Quem também se colocou na disputa foi o Manchester United, que bateu o Leicester por 3 a 0 e agora se aproximou da vice-liderança. Sem conquistar a taça desde 2004, o Arsenal tem dois pontos de vantagem e um jogo a menos que os concorrentes. O Newcastle é a surpresa do top 5 e segue firme na briga por uma vaga na Champions League. O artilheiro da liga é Erling Haaland, do City, que em sua primeira temporada na Inglaterra deve pulverizar recordes.

Classificação do Campeonato Inglês 2022/2023

1 – Arsenal – 54 pontos (23 jogos)

2 – Manchester City – 52 pontos (24 jogos)

3 – Manchester United – 49 pontos (24 jogos)

4 – Tottenham- 42 pontos (24 jogos)

5 – Newcastle – 41 pontos (23 jogos)

Série A

A fanática torcida do Napoli já se prepara para bordar um scudetto na camisa pela primeira vez desde o bicampeonato do time de Diego Armando Maradona em 1990. Liderado pelos gols do nigeriano Victor Osimhen, artilheiro do campeonato com 18 gols, e pelos dribles do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, a equipe tem 15 pontos de vantagem sobre a Inter de Milão. O grande vexame desta temporada fica por conta da Juventus, atual sétima colocada, fora da zona de classificação para todas as ligas europeias.

Classificação do Campeonato Italiano 2022/2023

1 – Napoli – 62 pontos (23 jogos)

2 – Inter de Milão- 47 pontos (23 jogos)

3 – Roma – 44 pontos (23 jogos)

4 – Milan- 44 pontos (23 jogos)

5 – Lazio – 42 pontos (23 jogos)

LaLiga

Enquanto o Real Madrid comemora o título do Mundial de Clubes e foca na fase final da Champions, o Barcelona lidera com certa folga e precisa do título para retomar a confiança (e as finanças) após temporadas frustrantes. Ao bater o Cadiz no fim de semana, o Barça chegou a 59 pontos, oito a mais que o rival merengue e 16 a mais que a Real Sociedad. O Atlético de Madri é o quarto e briga por vaga na próxima Liga dos Campeões. Em sua primeira temporada na Espanha, Robert Lewandowski é o artilheiro da Liga com 15 gols

Classificação da Campeonato Espanhol 2022/2023

1 – Barcelona – 59 pontos (22 jogos)

2 – Real Madrid – 51 pontos (22 jogos)

3 – Real Sociedad – 43 pontos (22 jogos)

4 – Atlético de Madri- 41 pontos (22 jogos)

5 – Bétis- 37 pontos (22 jogos)

Ligue 1

Dominado pelo Paris Saint-Germain na última década, o Campeonato Francês está mais acirrado nesta temporada. Na ponta com cinco pontos acima do Olympique de Marselha vice-líder, o PSG venceu o o Lille, no último domingo, 19, com belo gol de falta marcado por Messi, já nos acréscimos. Entretanto, a potência francesa conta com a pressão pela Liga dos Campeões e agora a lesão de tornozelo de Neymar. No próximo domingo, 26, os times se enfrentam em um clássico que pode equilibrar a briga pelo título, a 14 rodadas do fim. Os artilheiros da Ligue 1 são Folarin Balogum, do Reims, Jonathan David, do Lille e Kylian Mbappé, do PSG, com 15 gols. Caso confirme o favoritismo, o PSG se isolará como maior campeão francês com 11 taças, superando o Saint-Ettiene.

Classificação da Campeonato Francês 2022/2023

1 – PSG – 57 pontos (24 jogos)

2 – Olympique de Marselha – 52 pontos (24 jogos)

3 – Monaco – 50 pontos (24 jogos)

4 – Lens – 49 pontos (24 jogos)

5 – Rennes – 43 pontos (24 jogos)