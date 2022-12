Bruno Guimarães faz homenagem especial a Pelé em jogo do Newcastle

A rodada do futebol europeu neste sábado, 31, foi marcada por homenagens a Pelé, morto nesta semana, aos 82 anos. Uma das mais especiais foi feita pelo meia brasileiro Bruno Guimarães, do Newcastle, que entrou em campo para a partida contra o Leeds United vestindo uma réplica da camisa que o rei do futebol usou na Copa de 1962.

O jogo no St. James Park foi válido pelo Campeonato Inglês. Como em todos os estádios do mundo, foi respeitado um minuto de silêncio à lenda do futebol, o único tricampeão da Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970) como atleta. Bruno Guimarães, que disputou a Copa de 2022 pela seleção brasileira, foi autorizado a entrar em campo e participar deste cerimonial com a camisa 10 de Pelé.

Ahead of Newcastle’s game with Leeds, Brazilian attacker Bruno Guimarães wears a Pele tribute jersey in honor of the football legend passing away two days ago. 🇧🇷💚💛 pic.twitter.com/FAZi76et4K — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 31, 2022

O minuto de silêncio a Pelé também foi marcante em outros grandes estádios da Europa, como no Camp Nou, antes do duelo entre Barcelona e Espanyol.

Antes do apito inicial, um minuto de silêncio em homenagem ao Rei @Pele, o maior jogador de todos tempos. 👑🙏 pic.twitter.com/n8JbuHOVqA — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) December 31, 2022