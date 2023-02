Brasileiro pede desculpas a Vini Jr: ‘Nunca foi minha intenção machucá-lo’

O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, do Valencia, se manifestou em seu perfil nas redes sociais nesta sexta-feira, 3, para pedir desculpas pelo lance polêmico envolvendo o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, na partida da última quinta, 2, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador afirmou não ter tido a intenção de machucar o compatriota.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O lance ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava 2 a 0 para os merengues. Em disputa de bola, Gabriel acertou um pontapé em Vinícius Júnior e foi expulso do jogo. Pela agressão, foi suspenso por dois jogos.

Imediatamente, as imagens da entrada dura geraram grande repercussão nas redes sociais. Vinícius Júnior tem sido o principal alvo dos adversários nos jogos do Real Madrid nesta temporada.

O zagueiro de 32 anos afirmou que respeita o compatriota e que não teve intenção de machucá-lo. Ele diz ainda que o atual momento do Valencia no Campeonato deixa “os sentimentos à flor da pele”.

“Aceito as críticas e o cartão vermelho, não estou orgulhoso. Sou um jogador contundente, mas nobre. Respeito o Vinicius e nunca foi minha intenção machucá-lo. Estamos sofrendo neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil, e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes é difícil controlar os nervos. Não os controlei e peço desculpas de coração”, escreveu na postagem.

Em segundo lugar no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta a campo no próximo domingo, 5, contra o Mallorca. Já o Valencia, 14ª colocado e há cinco partidas sem vencer, encara o Girona, no mesmo dia.