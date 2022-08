Bournemouth x Arsenal: onde assistir à Premier League neste sábado

O Arsenal visita o Bournemouth neste sábado, 20, às 13h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, no sul da Inglaterra, em confronto válido pela terceira rodada da Premier League. A partida será transmitida pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Embalados pela boa pré-temporada e os 100% de aproveitamento conquistados até aqui na competição, os Gunners não deverão ter alterações para o confronto.

A principal esperança recai sobre o atacante Gabriel Jesus, autor de dois gols e duas assistências na vitória por 4 a 2 diante do Leicester no último sábado, 13, no Emirates Stadium. Na estreia, o time superou o Crystal Palace por 2 a 0, fora de casa.

O Arsenal ocupa a segunda colocação, com seis pontos, empatado com o Manchester City, mas com um saldo de gols inferior: 4 a 6. As duas equipes são as únicas que ainda não perderam pontos no torneio.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Inglês

8h30

Tottenham x Wolverhampton – Star+

11h

Crystal Palace x Aston Villa – ESPN e Star+

Everton x Nottingham Forest – Star+

Fulham x Brentford – Star+

Leicester x Southampton – Star+

13h30

Bournemouth x Arsenal – ESPN e Star+

