Borussia Dortmund nega interesse em Cristiano Ronaldo

O futuro de Cristiano Ronaldo segue incerto e com diversas negativas pelo caminho. Um dia depois de o diário alemão Bild noticiar interesse do Borussia Dortmund em contar com o astro português do Manchester United, o CEO do clube germânico, Hans-Joachim Watzke, disse não haver qualquer contato entre as partes.

“Adoro Cristiano enquanto jogador, é uma ideia claramente charmosa vê-lo jogar no Signal Iduna Park… Mas não existe qualquer tipo de contatos entre ambas as partes. Portanto, daqui para a frente, deviam parar de falar sobre isso”, disse Watzke nesta sexta-feira, 19, em entrevista à Sky Sport.

A crise se arrasta há mais de um mês. De olho em recordes pessoais na Champions League, torneio que o United não disputará, Cristiano Ronaldo se colocou no mercado, em busca de interessados. No entanto, até o momento todos os clubes ventilados (PSG, Chelsea, Atlético de Madri e Bayern de Munique) já se manifestaram publicamente descartando o jogador.

Há três dias, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para desabafar. Segundo ele, a verdade será revelada no fechamento da janela. “Saberão a verdade quando eu der entrevista daqui a umas semanas. A mídia só fala mentira. Tenho um livro de notas e, nos últimos meses, das 100 notícias que fizeram só acertaram cinco. Imaginem como são as coisas”, comentou em uma postagem no Instagram.

A situação causa enorme desconforto em Old Trafford e, de acordo com o canal britânico BBC, o United estaria agora realmente disposto a vender Cristiano, visto atualmente como uma má influência do vestiário. De acordo com a recente reportagem, o português mal tem conversado com seus companheiros e segue insistindo em deixar o clube, mesmo com um ano ainda a cumprir no contrato.

Ainda segundo a BBC, o clube, que antes insistia que ele “não estava à venda”, já estaria disposto até a liberar CR7 sem buscar uma reposição – os outros atacantes do elenco, hoje, são Marcus Rashford e Anthony Martial.

Nos dois primeiros jogos do Campeonato Inglês, o Manchester United perdeu por 2 a 1 para o Brighton e por 4 a 0 para o Brentford. Cristiano entrou no primeiro jogo e foi titular no segundo, apesar de não ter participado de boa parte da pré-temporada alegando motivos familiares e de estar ainda fora da melhor forma, segundo o técnico Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo foi o artilheiro do time na temporada passada, com 24 gols.

