Bola vai rolar: as contratações mais caras do futebol europeu

A bola vai voltar a rolar no futebol europeua partir desta sexta-feira, 5, com o início das principais ligas nacionais (clique aqui e confira a agenda). A janela de transferências ficará aberta até 1º de setembro e até lá importantes contratações devem ocorrer. No entanto, a lista de reforços até o momento já é badalada e com valores altos, inclusive envolvendo atletas da seleção brasileira.

A lista de vendas mais caras é liderada até com certa sobra pela revelação francesa Aurélien Tchouaméni, que trocou o Monaco pelo campeão continental Real Madrid, por cerca de 100 milhões de euros (535 milhões de reais pela cotação atual). Completam o pódio Darwin Núñez, atacante uruguaio do Liverpool (ver valores abaixo) e o zagueiro Matthijs De Ligt, do Bayern de Munique.

Três atacantes da seleção brasileira de 25 anos aparecem no top 10: Richarlison (Everton), Raphinha (Barcelona) e Gabriel Jesus (Arsenal). Os dois últimos brilharam nos amistosos de pré-temporada e devem começar suas respectivas trajetórias nas novas casas como titulares absolutos. Richarlison, por sua vez, enfrentará forte concorrência no time londrino.

Dentre os 10 atletas mais caros, o mais velho é Raheem Sterling, que aos 27 anos defenderá o terceiro grande da Inglaterra, depois de passar por Liverpool, City e agora Chelsea. A janela de verão europeia ainda pode reservar a mudança de uma grande estrela: Cristiano Ronaldo, de 37 anos, que tem futuro indefinido no Manchester United.

Os 10 jogadores mais caros da janela europeia 2022/2023 (até 5 de agosto)

1 – Aurélien Tchouaméni

Meia francês de 22 anos, do Monaco para o Real Madrid por 100 milhões de euros

2 – Darwin Núñez

Atacante uruguaio de 23 anos, do Benfica para o Liverpool por 76 milhões de euros

3 – Matthijs De Ligt

Zagueiro holandês de 22 anos, da Juventus para o Bayern de Munique por 70 milhões de euros

4 – Erling Haaland

Atacante norueguês de 22 anos, do Borussia Dortmund para o Manchester City por 60 milhões de euros

5 – Raheem Sterling

Atacante inglês de 27 anos, do Manchester City para o Chelsea por 59 milhões de euros

6 – Richarlison

Atacante brasileiro de 25 anos, do Everton para o Tottenham por 59 milhões de euros

7 – Raphinha

Atacante brasileiro de 25 anos, do Leeds para o Barcelona por 58 milhões de euros

8 – Lisandro Martínez

Zagueiro argentino de 24 anos, do Ajax para o Manchester United por 57 milhões de euros

10 – Gabriel Jesus

Atacante brasileiro de 25 anos, do Manchester City para o Arsenal, por 53 milhões de euros