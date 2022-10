Bola de Ouro: Vinicius Júnior termina em 8º e é melhor brasileiro do ano

Atualizado em 17 out 2022, 16h44 - Publicado em 17 out 2022, 16h00

Por Da redação Atualizado em 17 out 2022, 16h44 - Publicado em 17 out 2022, 16h00

O atacante Vinicius Júnior terminou na oitava posição na Bola de Ouro 2022, conquistando a melhor colocação de um brasileiro no ano, à frente dos volantes Casemiro, do Manchester United, em 17º, e Fabinho, do Liverpool, em 14º. Foi um dos melhores desempenhos de um representante do país desde o título de Kaká em 2007. Somente Neymar, Alisson e o próprio Kaká tiveram posições superiores (veja lista completa abaixo).

Aos 22 anos, Vini foi a sensação da temporada vitoriosa do Real Madrid, que conquistou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões. Com uma parceria afinadíssima com o francês Karim Benzema, craque do time e favoritíssimo ao prêmio deste ano, o brasileiro somou 22 gols e 16 assistências em 2021/22, além de ter marcado o gol decisivo da vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool na final da Champions.

O Brasil não tem um jogador eleito o melhor do mundo desde 2007, quando o meia Kaká, então no Milan, ganhou tanto a premiação da Fifa quando a organizada pela revista France Football. Desde então, os melhores resultados do país na Bola de Ouro foram dois terceiros lugares conquistados por Neymar: em 2015, pelo Barcelona, e em 2017, já pelo Paris Saint-Germain.

Neste ano, Neymar não figurou sequer entre os 30 finalistas, com apenas Casemiro, Fabinho e Vinicius representando o Brasil. Já os dois maiores vencedores do prêmio também tiveram desempenhos decepcionantes: Cristiano Ronaldo, dono de cinco Bolas de Ouro (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) foi o 20º colocado, enquanto Lionel Messi, recordista com sete conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021), também ficou fora da lista final.

Veja as colocações dos brasileiros na Bola de Ouro desde a última conquista, de Kaká:

2007 – Kaká em 1º, Robinho em 9º, Ronaldinho em 12º, Daniel Alves em 15º, Rogério Ceni em 27º, Diego Ribas em 36º

2008 – Kaká em 9º

2009 – Kaká em 6º, Luís Fabiano em 16º, Júlio César em 21º, Maicon em 24º, Diego Ribas em 25º

2010 – Maicon em 17º, Júlio César em 19º, Daniel Alves em 23º

2011 – Neymar em 10º, Daniel Alves em 19º

2012 – Neymar em 13º

2013 – Neymar em 5º, Thiago Silva em 21º

2014 – Neymar em 7º, David Luiz em 21º

2015 – Neymar em 3º

2016 – Neymar em 5º

2017 – Neymar em 3º, Marcelo em 16º, Coutinho em 29º

2018 – Neymar em 12º, Firmino em 19º, Marcelo em 22º, Alisson em 25º

2019 – Alisson em 7º, Firmino em 17º, Marquinhos em 28º

2020 – Edição cancelada

2021 – Neymar em 16º

2022 – Vinicius Júnior em 8º, Fabinho em 14º, Casemiro em 17º

