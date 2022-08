A revista France Football anunciou nesta sexta-feira, 12, os 30 candidatos à Bola de Ouro 2022, que premia o melhor jogador do mundo (veja lista completa). A principal surpresa é a ausência do craque argentino Lionel Messi, maior vencedor do prêmio (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021), após sua primeira temporada completa no Paris Saint-Germain. Foi a primeira vez desde 2005 que o craque não apareceu entre os indicados. Por outro lado, seu principal adversário, com cinco troféus, o português Cristiano Ronaldo foi lembrado mais uma vez.

A escolha, claro, reaqueceu debates entre os fãs dos eternos antagonistas. Foi justo? Confira os números de CR7 e Messi na última temporada:

Lionel Messi (PSG e Argentina)

Atuando pelo Paris Saint-Germain desde agosto de 2021, o meia-atacante de 34 anos não deslanchou na primeira temporada de sua carreira longe do Barcelona.

Na última temporada o jogador marcou 16 gols em 45 jogos:

No Campeonato Francês foram 6 gols e 14 assistências em 26 jogos disputados, além da conquista do título nacional;

Pela Liga dos Campeões foram 5 gols, 0 assistências em 7 jogos; time foi eliminado nas oitavas de final pelo Real Madrid

Com a seleção argentina foram 5 gols, duas assistências em 11 jogos (a contagem leva em consideração apenas os jogos válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo)

Cristiano Ronaldo

Aos 37 anos, o português até teve uma temporada conturbada em seu retorno ao Manchester United. Ele manteve sua alta média goleadora, mas não conseguiu evitar a desclassificação do time para a Champions 2022-23.

Na última temporada o atacante marcou 29 gols em 45 jogos:

No Campeonato Inglês foram 18 gols e 3 assistências em 30 jogos; o United terminou em sexto.

Pela Liga dos Campeões foram 6 gols, 0 assistências em 7 jogos; o time foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético de Madri.

Com a seleção portuguesa, o capitão marcou 5 vezes, deu uma assistência em 6 jogos (a contagem leva em consideração apenas os jogos válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

