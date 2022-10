Bola de Ouro: Benzema é 2º vencedor mais velho, após anos como coadjuvante

A Bola de Ouro que coroou Karim Benzema como o melhor do mundo em 2022 fez do atacante o segundo jogador mais velho a receber o prêmio. A dois meses de completar 35 anos, ele é superado apenas pelo inglês Stanley Matthews, que ganhou a edição inaugural do prêmio, em 1956, aos 41 anos. Um dado curioso que condiz com a carreira do francês, coadjuvante de luxo do Real Madrid – e, principalmente, de Cristiano Ronaldo – durante a maior parte da carreira.

Após surgir no Lyon como um dos maiores fenômenos já produzidos pela base do time francês, Benzema foi contratado pelo Real em 2009, aos 21 anos, por 35 milhões de euros. Sua chegada, porém, passou quase despercebida, já que na mesma janela o time espanhol trouxe os dois vencedores anteriores do prêmio de melhor do mundo: o brasileiro Kaká, do Milan, por 67 milhões de euros, e o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, pelo então recorde de 94 milhões de euros.

Sob a sombra das duas estrelas, Benzema demorou para brilhar em suas primeiras temporadas. Nos quatro primeiros anos, ele não foi titular absoluto, constantemente revezando com o argentino Gonzalo Higuaín como parceiro de Cristiano no ataque. Só com a venda de Higuaín para o Napoli, em 2013, é que o francês assumiu de vez o posto de camisa 9 do Real.

A partir daí, ele se estabeleceu de vez como um dos melhores atacantes do planeta, mas não como a principal peça ofensiva de sua equipe. Além de já ter Cristiano Ronaldo, que viria a reconquistar o posto de melhor do mundo em 2013 após quatro vitórias seguidas de Lionel Messi, o Real Madrid contratou no mesmo ano o galês Gareth Bale, do Tottenham, por 100 milhões de euros.

No famoso ataque “BBC” – Bale, Benzema e Cristiano -, o francês sempre foi visto como o terceiro mais importante. Mesmo quando o Real Madrid começou a acumular conquistas da Liga dos Campeões (venceu em 2014, 2016, 2017 e 2018), seus companheiros receberam mais holofotes, com participações decisivas em jogos cruciais. Cristiano voltou a ganhar a Bola de Ouro em 2014, 2016 e 2017, enquanto o meia croata Luka Modric, também do Real, levou o prêmio em 2018.

Enquanto isso, abaixo do radar, Benzema continuava somando gols e assistências, complementando o estilo mais individualista e obcecado por recordes de Cristiano. Só quando o português chocou o mundo ao trocar o Real Madrid pela Juventus, em 2018, o francês finalmente teve a chance de ser “o cara”. Hoje, ele já é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 328 gols, superando os 323 da lenda Raúl – o primeiro, claro, é Cristiano Ronaldo, com 450.

Os merengues apostaram no belga Eden Hazard, que chegou do Chelsea com a missão de substituir CR7 como o craque do time, mas lesões impediram que ele tivesse uma sequência. O fato é que o sucessor já estava no elenco, e vestia a camisa 9. Liderado por Benzema, o Real Madrid foi campeão espanhol em 2020 e 2022 e voltou a levantar a Champions, com gols decisivos do centroavante em todos os jogos do mata-mata. Com quase 35 anos, enfim ele tem seu imenso talento reconhecido com o prêmio mais cobiçado do futebol mundial.

Veja a lista dos vencedores mais velhos da Bola de Ouro:

Stanley Matthews (Inglaterra), em 1956 – 41 anos e 10 meses Karim Benzema (França), em 2022 – 34 anos e 10 meses Lionel Messi (Argentina), em 2021 – 34 anos e 5 meses Lev Yashin (União Soviética), em 1963 – 34 anos e 1 mês Alfredo Di Stéfano (Argentina/Espanha), em 1959 – 33 anos e 5 meses Luka Modric (Croácia), em 2018 – 33 anos e 2 meses

