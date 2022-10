Bola de Ouro: Benzema recebe o prêmio de melhor jogador do mundo

Atualizado em 17 out 2022, 17h24 - Publicado em 17 out 2022, 14h22

A Bola de Ouro de 2022 é de Karim Benzema. Aos 34 anos, o atacante francês do Real Madrid ergueu o badalado troféu oferecido pela revista France Football pela primeira vez na carreira. Em cerimônia realizada no Teatro de Châtelet, em Paris, Benzema superou o senegalês Sadio Mané e o belga Kevin de Bruyne, que completaram o pódio, e recebeu a honraria das mãos de seu ídolo, Zinedine Zidane. O brasileiro mais bem colocado foi Vinicius Junior, o oitavo.

“Eu cresci com isso na minha cabeça desde pequeno e depois carreguei essa motivação porque tive dois modelos: Zidane e Ronaldo”, discursou Benzema, parabenizado por seus ídolos durante a festa. Entre as mulheres, a eleita foi a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona.

O goleiro belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, recebeu o prêmio Yashin de melhor goleiro, enquanto o espanhol Gavi, do Barcelona, ergueu o Troféu Kopa, de melhor jogador abaixo de 21 anos.

A 66ª edição do evento marcou a estreia de duas novas premiações: o Troféu Gerd Müller, entregue ao artilheiro da temporada, o polonês Robert Lewandowski, e o Troféu Sócrates de melhor ação humanitária no meio do futebol, vencido por Sadio Mané.

A honraria foi entregue pelo ex-jogador brasileiro Raí, irmão de Sócrates, que enviou uma mensagem política ao “fazer o L”, em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial do próximo dia 30, contra Jair Bolsonaro (PL).

Confira, abaixo, como foi a festa:

17h – A LISTA FINAL DA BOLA DE OURO 2022

O senegalês Sadio Mané e o belga Kevin de Bruyne completaram o pódio da Bola de Ouro, que teve o francês Karim Benzema no topo. O brasileiro mais bem colocado foi Vinicius Junior, o oitavo.

16h50 – BENZEMA É O BOLA DE OURO 2022

Confirmando todas as expectativas, o atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2022. Foi a primeira Bola de Ouro da brilhante carreira do jogador de 34 anos. Benzema recebeu o troféu justamente do último francês a erguer a honraria antes dele, Zinedine Zidane, vencedor em 1998, a quem dedicou o prêmio, junto com o brasileiro Ronaldo Fenômeno.

“Eu cresci com isso na minha cabeça desde pequeno e depois carreguei essa motivação porque tive dois modelos: Zidane e Ronaldo. Foi muito trabalho, precisei treinar, treinar e treinar sempre mais e manter esse sonho na cabeça. Tudo é possível e tenho muito orgulho da minha trajetória”, discursou.

“Foi difícil, meus pais estão aqui hoje. Houve esse período difícil na seleção francesa, por exemplo, mas estou muito feliz e gostaria de agradecer meus companheiros, meu treinador. Meu grande presidente, que é para mim uma pessoa da família. No dia que ele me deu a oportunidade de assinar com o Real Madrid, sempre foi muito correto comigo. Me deu confiança. Por isso tenho todo esse respeito. Este é o troféu do povo”, completou.

Benzema foi a estrela do Real Madrid que conquistou os títulos da Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol, com incríveis 44 gols e 15 assistências em 46 jogos da temporada passada (o período levado em conta na eleição).

16h45 – Manchester City é o clube do ano

O ex-jogador português Luís Figo, Bola de Ouro em 2001, subiu ao palco para entregar o prêmio de time do ano ao Manchester City, campeão inglês e equipe com mais atletas entre os finalistas desta edição. O Liverpool foi o segundo colocado, enquanto, estranhamente, o campeão espanhol e europeu Real Madrid terminou na terceira colocação.

Kevin de Bruyne e o goleiro Ederson subiram ao palco para receber o troféu. “Estou no City há oito anos e viramos uma família, com a filosofia de unir as pessoas. Jogamos da maneira que gostamos e tentamos inspirar crianças. É emocionante. Ainda não conseguimos ganhar a Liga dos Campeões, mas estamos orgulhosos do trabalho”, discursou o meia belga.

16h40 – As posições já divulgadas

Resta pouco para o top 4 da Bola de Ouro de 2022 ser revelada. Brigam pelas primeiras posições Benzema, Lewandowski, De Bruyne e Mané. Confira, abaixo, quem completa o top 30:

O atacante marfinense Sebastién Haller, do Borussia Dortmund, recentemente operado para a retirada de um um câncer no testículo, subiu ao palco para entregar o prêmio Yashin, de melhor goleiro da temporada, a Thibaut Courtois, do Real Madrid. Grande protagonista da final da Liga dos Campeões diante do Liverpool, Courtois superou o brasileiro Ederson, do Manchester City, um dos finalistas.

O prêmio Yashin, batizado em homenagem ao lendário goleiro soviético, foi criado em 2019 e vencido pelo brasileiro Alisson, do Liverpool.

16h27 – Mbappé é o sexto!

Dando sequência à contagem regressiva de eleitos, a France Football revelou as posições entre 7º e 5º. Kylian Mbappé, do PSG, terminou em sexto, à frente do goleiro belga Thubau Courtois e atrás do atacante egípcio Mohamed Salah.

7º Thibaut Courtois (Real Madrid)

6º Kylian Mbappé (PSG)

5º Mohamed Salah (Liverpool)

16h15 – HOMENAGENS A GERD MÜLLER

A festa recomeça com homenagens ao alemão Gerd Müller, um dos grandes jogadores europeus de todos os tempos, morto em 2021, aos 75 anos. O atacante Robert Lewandowski, ex-Bayern e hoje no Barcelona, recebeu o primeiro Troféu Gerd Müller entregue ao artilheiro da temporada. “Gerd foi uma inspiração enorme para mim. Quebrar os recordes dele sempre foi um desafio para mim, sempre admirei não só o jogador, mas a pessoa que ele era”, discursou o polonês.

Em maio de 2021, Lewandowski chegou a 41 tentos em uma única edição da Bundesliga e superou o recorde que pertencia a Gerd Muller, que marcou 40 gols, também pelo Bayern, na edição do Alemão na temporada 1971/72 .

16h10 – PAUSA NA FESTA

A cerimônia em Paris é interrompida para um breve intervalo. Os prêmios Yashin e a Bola de Ouro masculina serão entregues na sequência.

16h05 – Putellas leva o bi da Bola de Ouro feminina

A meia-atacante espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, recebeu a Bola de Ouro feminina pela segunda vez consecutiva. Apesar de ter se lesionado durante a Eurocopa vencida pela Inglaterra, ela manteve altíssimo nível durante a temporada pela equipe catalã. Ela recebeu o troféu do ex-atacante ucraniano Shevchenko, superando Bonmati (Barcelona), Sam Kerr (Chelsea), Beth Mead (Arsenal) e Oberdorf (Wolfsburg). “Estou muito feliz de estar aqui novamente. Há um ano, quando conseguimos ganhar o primeiro prêmio, eu me propus a melhorar para poder estar a serviço do Barça e ter essa recompensa. Sem dúvida, sem as minhas companheiras isso não seria possível”, afirmou Putellas.

15h55 – Shevchenko pede paz

O ídolo ucraniano Andryi Shevchenko discursou pedindo paz em seu país, invadido pela Rússia desde fevereiro. “É um momento muito difícil para a Ucrânia. Estou muito orgulhoso de como meu país defende e luta pela liberdade. Tenho estado muito envolvido em projetos humanitários e médicos. É muito importante lembrar que o mundo deve estar ao lado da Ucrânia”, discursou Shevchenko antes da entrega a premiação da Bola de Ouro feminina.

15h50 – Raí ‘faz o L’ na cerimônia

Irmão de Sócrates, personalidade do futebol brasileiro que sempre lutou pela democracia no país, Raí fez um discurso político antes da entrega do prêmio em homenagem ao “Doutor”. “Sócrates representa ideais para um mundo mais justo, mais humano e valores da democracia para criar um mundo melhor para todos. O futebol é um aporte importante para chegarmos a este mundo que sonhamos. Estamos próximos em nosso país de uma decisão importante daqui a alguns dias e nós sabemos muito bem de que lado ele estaria”, disse, fazendo o L com as mãos, em sinal de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre com o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) nas eleições em 30 de outubro.

15h50 – Mané leva o primeiro Troféu Sócrates

A edição de 2022 marcou a estreia do Troféu Sócrates, em homenagem ao ex-jogador brasileiro, premiando “ações solidárias” no mundo do futebol. Raí, irmão de Sócrates e ídolo do PSG, discursou em francês e entregou o prêmio a Sadio Mané, do Bayern de Munique, responsável por diversas ações humanitárias no Senegal, como a construção de hospitais e ações sociais. A premiação reconhece iniciativas a favor da inserção social, do desenvolvimento do meio ambiente ou da ajuda a populações em grande precariedade ou vítimas de conflitos.

15h48 – Vinicius Junior é o oitavo colocado

Seguindo a contagem regressiva, a France Football revelou os nomes entre a 8ª e a 10º colocação. O brasileiro Vinicius Junior, autor do gol do título europeu do Real Madrid, estreou no top na 10ª colocação, à frente do croata Luka Modric e do norueguês Erling Haaland.

10 – Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City)

9 – Modric (Real Madrid)

8 – Vinicius Junior (Real Madrid)

15h40 – GAVI RECEBE O PRÊMIO KOPA

O meia espanhol Gavi, do Barcelona, foi eleito o melhor jovem da temporada ao receber o troféu Kopa. O jogador de 18 anos recebeu o prêmio das mãos de seu colega, Pedri, o vencedor da temporada passada.

“É um orgulho para mim receber esse prêmio. Quero agradecer a minha família, ao Barcelona, companheiros. E todos os treinadores que me deram oportunidade de jogar. Graças a isso estou aqui. Obrigado a todos”, disse o jogador. O pódio foi completo por Eduardo Camavinga, do Real Madrid, e Jamal Musiala, do Bayern de Munique.

Nascido na cidade de Los Palacios y Villafranca, na região da Andaluzia, Gavi se destacou jogando pelo Real Betis até ser vendido ao Barcelona com apenas 11 anos. Meia destro, formado nas categorias de base do clube catalão, ele tem estilo de jogo semelhante ao que consagrou outras crias de La Masia, como Pep Guardiola, Xavi e Andrés Iniesta. Ou seja, ótimo passe, visão de jogo e condução de bola.

O prêmio batizado em homenagem ao ex-jogador francês Raymond Kopa, entregue ao melhor jogador menor de 21 anos, foi criado em 2018.

15h35 – FENÔMENO NA ÁREA

Os apresentadores Didier Drogba e Sandy Heribert chamam ao palco o meia Pedri, do Barcelona, vencedor do troféu Kopa, e o ex-atacante brasileiro Ronaldo Fenômeno, Bola de Ouro em 1997 e 2002. Eles apresentam os indicados ao Prêmio Kopa, de melhor jovem da temporada.

15h30 – COMEÇA A FESTA!

A cerimônia no Teatro de Châtelet, em Paris, tem início com um show musical do tenor italiano Andrea Bocelli. Ao som do clássico ‘Nessun Dorma’ todos os vencedores do prêmio são exibidos no telão.

15h25 – Esperança brasileira

O atacante Vinicius Junior, de 22 anos, já está entre os 10 melhores colocados e, caso chegue ao pódio, igualará um feito que não acontece há cinco anos, desde o terceiro lugar de Neymar em 2017. O Brasil não vence o prêmio desde Kaká em 2007.

Confira a melhor colocação de brasileiros na Bola de Ouro nos últimos 10 anos:

2021: Neymar (16º)

2019: Alisson (7º)

2018: Neymar (12º)

2017: Neymar (3º)

2016: Neymar (5º)

2015: Neymar (3º)

2014: Neymar (7º)

2013: Neymar (5º)

2012: Neymar (13º)

2011: Neymar (10°)

15h20 – ‘Intrusos’ na área

Duas estrelas do automobilismo marcaram presença no Teatro de Châtelet: os pilotos franceses de Fórmula 1 Pierre Gasly e Esteban Ocon, da equipe Alpine. Ocon, inclusive, foi quem trouxe a Bola de Ouro, acelerando em seu carro, de uniforme e tudo.

15h10 – O homem da discórdia

Entre os dez finalistas, o atacante francês Kylian Mbappé foi mais um a passar pelo tapete vermelho do Teatro de Châtelet. Diferente da grande maioria, porém, ele não parou para dar entrevistas. Vale lembrar que Mbappé tem sido constantemente envolvido em polêmicas. Em uma das últimas, vários meios de comunicação da Europa, como a rádio RMC e o jornal Le Parisien, da França, e o jornal Marca, da Espanha, afirmaram que o jogador estaria se sentindo “traído” após renovar contrato até 2024, com opção de estender por mais um ano. O francês também já reclamou de seu posicionamento nesta temporada e se vê sem liberdade em campo comparado aos companheiros Messi e Neymar.

15h08 – Confiança lá em cima

Favorito a Bola de Ouro, Karim Benzema também não escondeu a confiança cercado de muita badalação logo na chegada ao evento. “Estou feliz por estar aqui. Espero boas notícias. É diferente, ontem foi o clássico e hoje aqui, mas espero ganhar”

15h05 – Mais lobby

Além de Zinedine Zidane e Didier Deschamps, outra lenda a manifestar torcida favorável a Benzema foi Ronaldo Fenômeno. “Acho que Benzema vai ganhar. Ele fez uma grande temporada e merece o prêmio”, disse o atual dono do Cruzeiro e do Valladolid. O lobby do ex-camisa 9 da seleção brasileira por Benzema não é novo. Em 2021, ele já havia dito que Benzema era o seu favorito – o troféu, contudo, ficou com o argentino Lionel Messi.

15h02 – França deve igualar recorde por país

A cerimônia desta tarde deve coroar um campeão inédito: o atacante Karim Benzema, que liderou o Real Madrid a seu 14º título europeu. O compatriota Kylian Mbappé, do PSG, corre por fora. Desta forma, a França deve voltar a ter um Bola de Ouro mais de duas décadas depois de Zinedine Zidane, em 1998. Assim o país igualará Alemanha, Argentina, Holanda e Portugal na lista de países com mais premiados, com sete honrarias.

O Brasil venceu a Bola de Ouro em cinco oportunidades, com Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) e Kaká, o último, em 2007. A dominância europeia no ranking da premiação criada em 1956 pela revista France Football tem uma explicação óbvia: até 1995, apenas atletas europeus disputavam a Bola de Ouro. É por isso que Pelé e Maradona jamais receberam tal honraria.

Conquistas da Bola de Ouro por país:

1º – Alemanha, Argentina, Holanda e Portugal: 7

5º – França: 6

6º: Brasil, Itália, Inglaterra: 5

9º: Espanha e União Soviética: 3

11: Croácia, Dinamarca, Escócia, Hungria, Irlanda do Norte, Libéria, República Checa, Checoslováquia* e Ucrânia**

* Dois checos venceram a Bola de Ouro, Masopust pela extinta Checoslováquia e Nedved pela República Checa

** Três ucranianos venceram a Bola de Ouro: Belanov, Oleg Blockhin e Shevchenko, os dois primeiros pela extinta União Soviética

Clique aqui e confira a lista completa de vencedores

15h – O sucessor?

Logo na chegada, o ex-craque francês Zinedine Zidane não escondeu torcida pela conquista da Bola de Ouro por Benzema. “Se Karim Benzema ganhar a Bola de Ouro é bem merecido”, disse. Vencedor da premiação em 1998, Zidane foi também o último francês a conseguir o troféu. Além dele, também ganharam para os Bleus: Jean-Pierre Papin (1991) e Michel Platini (1983, 1984 e 1985).

14h57 – Rainha de volta

A norueguesa Ada Hegerberg, campeã europeia com o Lyon, celebrou seu retorno ao prêmio após alguns anos sofrendo com lesões. Ela foi a primeira vencedora da Bola de Ouro feminina, em 2018. “É um sentimento especial. Faz muito tempo que ganhei a primeira vez, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem (…) Estou muito feliz de estar entre as melhores novamente e estamos aqui para celebrar o futebol.”

14h55 – Lenda ucraniana

O ex-atacante Andriy Shevckenko, vencedor da Bola de Ouro em 2004, quando brilhava pelo Milan, marca presença. “Vencer a Bola de Ouro é uma experiência incrível. Sim [mudou minha vida], porque eu sonhava com isso desde criança e pude realizar este sonho”, discursou o ídolo ucraniano.

14h52 – Atração musical

O tenor italiano Andrea Bocelli será um dos destaques da festa de gala no Teatro de Châtelet, em Paris.

14h50 – A estrela da festa

Grande favorito a vencer a Bola de Ouro pela primeira vez, Karim Benzema caprichou no look. Ele chegou acompanhado do colega de Real Madrid Thubaut Courtois, que deve vencer o prêmio Yashin de melhor goleiro.

14h46 – Craques africanos

Sadio Mané e Didier Drogba trocaram cumprimentos no tapete vermelho da cerimônia. O craque senegalês, atualmente no Bayern de Munique, está entre os dez finalistas da premiação, mas reconheceu que a tarefa de desbancar Karim Benzema, desta vez, será difícil: “Devo tudo aos meus companheiros. Para ser honesto, espero um dia poder ganhar a Bola de Ouro, mas hoje é muito difícil.”

Em 2019, Mané levantou enorme expectativa de que pudesse faturar o troféu. Acabou, contudo, na quarta colocação. Na última temporada pelo Liverpool, marcou 23 gols em 51 partidas disputadas. Já pelo novo clube anotou nove gols em 16 partidas. Drogba, por sua vez, eleito por diversas vezes o melhor jogador africano, também nunca faturou o troféu. Esteve perto em 2007, com a quarta colocação. Ele é figura constante na apresentação do evento.

14h44 – Os comandantes da festa

Os apresentadores da cerimônia serão a jornalista Sandy Heribert e o ex-atacante marfinense Didier Drogba. “Será uma noite com muitas surpresas”,, prometeu Sandy na chegada ao evento. Será a terceira vez da dupla – que também esteve a frente das edições de 2019 e 2021.

14h40 – Quem são os favoritos

O grande favorito ao prêmio masculino é o francês Karim Benzema, estrela do Real Madrid que conquistou os títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, com incríveis 44 gols e 15 assistências em 46 jogos da temporada passada (o período que será levado em conta na eleição). Kylian Mbappé, PSG, Vinicius Junior (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Sadio Mané (Bayern de Munique) e Kevin de Bruyne, do City, correm por fora.

Entre as mulheres, há apenas uma brasileira na lista de 20 pré-indicadas, a maranhense Catarina Macario, estrela do Lyon, que se naturalizou americana e defende a seleção dos EUA. A inglesa Beth Mead, destaque do título da Inglaterra da Eurocopa, é uma das candidatas mais fortes a destronar a espanhola Alexia Putellas, que perdeu a competição europeia por lesão.

O goleiro belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, é o maior favorito a levar o troféu Yashin, atribuído ao melhor goleiro da temporada. O jornal espanhol Marca já cravou Courtois como novo dono do prêmio. Um dos postulantes, o goleiro brasileiro Ederson também colocou o rival como futuro dono da premiação: “É muito difícil ganhar uma Bola de Ouro como goleiro. Acho que este ano Courtois vai ganhar o prêmio de melhor goleiro do ano”, afirmou o jogador do Manchester City.

Além de Ederson e Courtois, concorrem o francês Maignan, do Milan; o marroquino Bounou, do Sevilla; o senegalês Mendy, do Chelsea; o alemão Neuer, do Bayern; o esloveno Oblak, do Atlético de Madrid; o alemão Trapp, do Eintracht Frankfurt; e o francês Lloris, do Tottenham.

14h37 – Raí e Ederson no tapete vermelho

Ídolo local pela história que fez no PSG, o ex-jogador brasileiro Raí marca presença na cerimônia, bem como o goleiro Ederson, do Manchester City, um dos indicados ao prêmio Yashin de melhor goleiro.

14h35 – Chuva em Paris

Os finalistas já começam a chegar ao tapeta vermelho da Bola de Ouro, sob forte chuva nos arredores do Teatro de Châtelet, em Paris. O meia belga Kevin de Bruyne, do Manchester City, chegou prevenido com seus familiares.

14h32 – Ausências sentidas

O último vencedor foi Lionel Messi, recordista com sete Bolas de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021). O craque do PSG, no entanto, ficou fora dos finalistas pela primeira vez desde 2005. O brasileiro Neymar, que passou boa parte da última temporada no PSG lesionado, tampouco foi lembrado nesta edição.

14h30 – RECEBA!

O influencer brasileiro Iran Ferreira, mais conhecido nas redes sociais como Luva de Pedreiro e por seus bordões como “Receba!”, marca presença na festa em Paris.

14h25 – Casemiro é o 17º, Fabinho, o 14º

A France Football já divulgou a lista final entre a 11ª e a 30ª posições, com dois brasileiros em destaque: Casemiro, em 17º, e Fabinho, em 14º. O sul-coreano Son, do Tottenham, por pouco não entrou no top 10, que será divulgado durante a cerimônia.

As posições já divulgadas da Bola de Ouro 2022:

25º – Darwin Nuñez

25º – Christopher Nkunku

25º – João Cancelo

25º – Mike Maignan

25º – Joshua Kimmich

25º – Antonio Rudiger

22º – Bernardo Silva

22º – Phill Foden

22º – Alexander-Arnold

21º – Harry Kane

20° – Cristiano Ronaldo

17º – Dusan Vlahovic

17º – Luis Diaz

17º – Casemiro

16º – Van Dijk

14º – Rafael Leão

14º – Fabinho

13º – Sebastian Haller

12º – Riyad Mahrez

11º – Heung-Min Son



14h23 – Cristiano é 20º, sua pior colocação

Cristiano Ronaldo não brilhou na cerimônia de 2022. Horas antes da festa oficial, a France Football divulgou o resultado final entre a 11ª e a 30ª colocação e apontou o atacante português em 20º. Aos 37 anos, CR7 igualou seu pior resultado desde que entrou na disputa em 2004, na 12ª colocação. Em 2005, ano em que Ronaldinho Gaúcho ergueu o troféu, CR7 também ficou na 20ª colocação. O ídolo de Manchester United, Real Madrid e seleção portuguesa venceu cinco vezes premiação mais badalada do futebol mundial. (confira abaixo todas as suas posições).

As posições de Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro

2004: 12º

2005: 20º

2006: 14º

2007: 2º

2008: Bola de Ouro

2009: 2º

2010: 6º

2011: 2º

2012: 2º

2013: Bola de Ouro

2014: Bola de Ouro

2015: 2º

2016: Bola de Ouro

2017: Bola de Ouro

2018: 2º

2019: 3º

2020: Cerimônia não realizada em razão da pandemia de coronavírus

2021: 6º

14h22 – Mudanças nos critérios

Em março, a France Football anunciou mudanças nos moldes da premiação. Desta vez, a eleição leva em conta apenas a temporada 2021/22, entre agosto de 2021 e julho de 2022. A Copa do Mundo, que começa em novembro, só entrará na avaliação da Bola de Ouro de 2023. Os eleitores também ficaram mais restritos: em vez de jornalistas de todas as 170 associações da Fifa, votarão em 2022 apenas profissionais dos 100 países que ocupam as primeiras colocações do ranking da entidade.

Por fim, o prêmio estabeleceu “regras mais claras”, com os seguintes critérios: a prioridade deve ser o “desempenho individual e o caráter decisivo dos concorrentes”; o segundo será “desempenho coletivo e o recorde acumulado na temporada; e o terceiro “diz respeito à classe do jogador e seu senso de Fair Play”.

14h20 – Os indicados e indicadas de 2022

Trinta homens e 20 mulheres concorrem à Bola de Ouro em 2022. No masculino, os representantes brasileiros são Vinicius Júnior (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid/Manchester United) e Fabinho (Liverpool). Entre as mulheres, a maranhense Catarina Macario, naturalizada americana, concorre ao prêmio depois de conquistar o título europeu pelo Lyon.

Os 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro masculino:

Trent Alexander-Arnold, lateral inglês do Liverpool

Karim Benzema, atacante francês do Real Madrid

João Cancelo, lateral português do Manchester City

Casemiro, volante brasileiro do Manchester United (indicado por sua temporada no real Madrid)

Thibaut Courtois, goleiro belga do Real Madrid

Cristiano Ronaldo, atacante português do Manchester United

Kevin De Bruyne, meia belga do Manchester City

Luis Díaz, atacante colombiano do Liverpool

Fabinho, volante brasileiro do Liverpool

Phil Foden, meia inglês do Manchester City

Erling Haaland, atacante norueguês do Manchester City (indicado por sua temporada pelo Borussia Dortmund)

Sébastien Haller, atacante marfinense do Borussia Dortmund (indicado por sua temporada passada pelo Ajax)

Harry Kane, atacante inglês do Tottenham

Joshua Kimmich, volante alemão do Bayern de Munique

Rafael Leão, atacante português do Milan

Robert Lewandowski, atacante polonês do Barcelona (indicado por sua temporada no Bayern de Munique)

Riyad Mahrez, atacante argelino do Manchester City

Mike Maignan, goleiro francês do Milan

Sadio Mané, atacante senegalês do Bayern de Munique (indicado por sua temporada passada pelo Liverpool)

Kylian Mbappé, atacante francês do PSG

Luka Modric, meia croata do Real Madrid

Christopher Nkunku, meia francês do RB Leipzig

Darwin Núñez, atacante uruguaio do Liverpool (disputou a temporada passada pelo Benfica)

Antonio Rüdiger, zagueiro alemão do Real Madrid (disputou a temporada passada pelo Chelsea)

Mohamed Salah, atacante egípcio do Liverpool

Bernardo Silva, meia português do Manchester City

Son Heung-min, atacante sul-coreano do Tottenham

Virgil van Dijk, zagueiro holandês do Liverpool

Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid

Dusan Vlahovic, atacante sérvio da Juventus

Confira as 20 indicadas à Bola de Ouro no futebol feminino:

Ada Hegerberg, atacante norueguesa do Lyon

Aitana Bonmati, meia espanhola do Barcelona

Alex Morgan, atacante americana do San Diego Wave

Alexandra Popp, atacante alemã do Wolfsburg

Alexia Putellas, atacante espanhola do Barcelona

Asisat Oshoala, atacante nigeriana do Barcelona

Beth Mead, atacante inglesa do Arsenal

Catarina Macario, atacante brasileira naturalizada americana do Lyon

Christiane Endler, goleira chilena do Lyon

Fridolina Rölfo, meia alemã do Barcelona

Kadidiatou Diani, atacante francesa do PSG

Lena Oberdörf, meia alemã do Wolfsburg

Lucy Bronze, lateral inglesa do Barcelona

Marie-Antoinette Katoto, atacante francesa do PSG

Millie Bright, zagueira inglesa do Chelsea

Sam Kerr, atacante australiana do Chelsea

Selma Bacha, lateral francesa do Lyon

Trinity Rodman, atacante americana do Washington Spirit

Vivianne Miedema,atacante holandesa do Arsenal

Wendie Renard, zagueira francesa do Lyon

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!