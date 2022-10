Bola de Ouro 2022: Cristiano Ronaldo termina em 20º, sua pior colocação

Atualizado em 17 out 2022, 15h22 - Publicado em 17 out 2022, 13h19

Por Da redação Atualizado em 17 out 2022, 15h22 - Publicado em 17 out 2022, 13h19

Cristiano Ronaldo não brilhou na cerimônia da Bola de Ouro 2022.Horas antes da festa oficial, marcada para começar às 15h30 (de Brasília) desta segunda-feira, 17, no Teatro de Châtelet, em Paris, a revista France Football começou a divulgar a colocação dos 30 pré-indicados em suas redes sociais e apontou o atacante português na 20ª colocação. PLACAR realiza a narração minuto a minuto (clique aqui para acompanhar).

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo igualou seu pior resultado desde que entrou na disputa em 2004, na 12ª colocação. Em 2005, ano em que Ronaldinho Gaúcho ergueu o troféu, CR7 também ficou na 20ª colocação. O ídolo de Manchester United, Real Madrid e seleção portuguesa venceu cinco vezes premiação mais badalada do futebol mundial. (confira abaixo todas as suas posições).

Cristiano, ao menos, jamais deixou de estar entre os 30 melhores, ao contrário de seu grande antagonista e atual vencedor, Lionel Messi. Aos 35 anos, Lionel Messi, recordista com sete Bolas de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021) ficou fora dos finalistas pela primeira vez desde 2005. O brasileiro Neymar, que passou boa parte da última temporada no PSG lesionado, tampouco foi lembrado nesta edição.

As posições de Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro

2004: 12º

2005: 20º

2006: 14º

2007: 2º

2008: Bola de Ouro

2009: 2º

2010: 6º

2011: 2º

2012: 2º

2013: Bola de Ouro

2014: Bola de Ouro

2015: 2º

2016: Bola de Ouro

2017: Bola de Ouro

2018: 2º

2019: 3º

2020: Cerimônia não realizada em razão da pandemia de coronavírus

2021: 6º

Casemiro é o 17º, Fabinho, o 14º

O francês Karim Benzema é o grande favorito a conquistar o prêmio de 2022, enquanto Vinicius Junior é esperança de boa colocação do Brasil. Casemiro, ex-colega de ambos no Real Madrid e atualmente no Manchester United, terminou na 17ª colocação, enquanto Fabinho, do Liverpool, foi o 14º.

As posições já divulgadas da Bola de Ouro 2022:

25º – Darwin Nuñez

25º – Christopher Nkunku

25º – João Cancelo

25º – Mike Maignan

25º – Joshua Kimmich

25º – Antonio Rudiger

22º – Bernardo Silva

22º – Phill Foden

22º – Alexander-Arnold

21º – Harry Kane

20° – Cristiano Ronaldo

17º – Dusan Vlahovic

17º – Luis Diaz

17º – Casemiro

16º – Van Dijk

14º – Rafael Leão

14º – Fabinho

13º – Sebastian Haller

12º – Riyad Mahrez

11º – Heung-Min Son