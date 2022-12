Benzema indica aposentadoria da seleção: ‘Nossa história chega ao fim’

O atacante Karim Benzema publicou em suas redes sociais uma provável despedida da seleção francesa. No dia em que completa 35 anos, o jogador do Real Madrid se pronunciou para dizer que se orgulha da própria história, mas que “chega ao fim” uma parte dela, com uma imagem em que veste a camisa do país. Benzema tem 37 gols em 97 partidas e acabou ausente da Copa do Mundo do Catar em razão de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

“Eu fiz os esforços e os erros necessários para estar onde estou hoje e tenho orgulho disso! Escrevi minha história e a nossa chega ao fim”, disse o jogador no Twitter.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Benzema movimentou o noticiário nos últimos dias devido a possibilidade de estar em campo para a decisão do Mundial, diante da Argentina. O técnico Didier Deschamps demonstrou incômodo com a pergunta: “Eu não vou responder essa pergunta, próxima pergunta, eu peço desculpas”, afirmou três dias antes da decisão.

Eleito o Bola de Ouro de 2022, o jogador foi dispensado dias antes do início do Mundial, mas não foi oficialmente cortado e seguiu inscrito na competição.

Segundo informações do diário espanhol Marca, o atacante foi dispensado precipitadamente, já que treinava sem limitações no Real Madrid e poderia ter voltado já nas oitavas de final do Mundial.

A situação lembrou a de Romário, que em 1998 foi cortado do Mundial da França por Zagallo com uma lesão muscular e antes mesmo do vice-campeonato do Brasil já havia voltado a jogar pelo Flamengo. Segundo a imprensa europeia, Benzema não tinha o melhor dos ambientes na equipe.

A lenda do Real Madrid passou cinco anos fora da seleção, incluindo no título de 2018, enrolado em uma denúncia de suborno contra o ex-colega Mathieu Valbuena. Neste período, chegou a zombar do colega Giroud ao ser comparado com o herdeiro de sua camisa 9. “Não se confunde um carro de Fórmula 1 com um de kart. E eu estou sendo gentil com ele. Eu sou o de Fórmula 1”. Sem ele, Mbappé assumiu o protagonismo e Giroud chegou a condição de maior artilheiro da história da seleção.

Na semana passada, após as quartas de final, ele fez sua única postagem no Instagram sobre a campanha do time. “Vamos lá rapazes, mais dois jogos, quase lá… Estou com vocês, vamos”.

