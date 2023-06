Benzema deixa Real Madrid como ídolo e com 25 títulos conquistados

O Real Madrid confirmou neste domingo, 4, o fim de contrato e a saída do ídolo Karim Benzema. O atacante francês chegou na Espanha há 14 temporadas, em 2009, se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube merengue e recordista de títulos. Ainda com o futuro indefinido, o futebol árabe é o provável destino.

O mundo era completamente diferente do que é hoje quando Karim Benzema, em 2009, trocou o Lyon pelo Real Madrid. Com 23 anos na época, o francês era apenas uma promessa e viria a se tornar um dos jogadores mais importantes da história do clube merengue.

Benzema chegou no Real Madrid junto com Cristiano Ronaldo e, apesar da grande parceria, ficou muito tempo ofuscado pelo brilho do português. Somente a partir de 2018, quando o gajo deixou a capital espanhola, o francês se tornou protagonista do clube e comandou o ataque como poucos.

Benzvini, Vinzema… Lo que sea. El resultado siempre ha sido el mismo: goles, risas, títulos y, sobre todo, aprendizaje. Cuando el chico de São Gonçalo, demasiado tímido, llegó a Madrid en 2018, fuiste lo primero en recibirme. Nunca olvidaré. Crecí contigo. Ganamos España,… — Vini Jr. (@vinijr) June 4, 2023

O atacante francês se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Com 353 gols marcados, Karim fica atrás somente de CR7, que balançou a rede 450 vezes. O jogador de ascendência argelina também se tornou o recordista de títulos, junto ao brasileiro Marcelo. Ambos somam 25 troféus conquistados.

Em 2013, com a chegada de Gareth Bale ao Real, o atacante francês integrou o trio ‘BBC’: Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. O ataque comandou a equipe ao fim do jejum de títulos da Champions League e, depois de 12 anos, a equipe espanhola voltou a conquistar o velho continente. Mais tarde, o trio seria responsável por emendar três conquistas seguidas da ‘orelhuda’: 15/16, 16/17 e 17/18.

Com a saída de Bale e Cristiano Ronaldo, Karim Benzema se tornou o grande nome do Real Madrid. Já experiente, o francês ajudou no período de adaptação de Vinicius Jr, que chegou o clube em 2018.

Na última temporada, 2021/22, Benzema somou 44 gols e 15 assistências em 46 jogos. O desempenho levou o francês ao prêmio individual de melhor do mundo, ganhando a Bola de Ouro.

Confira os números de Benzema pelo Real Madrid:

14 temporadas

⚔️ 647 jogos

⚽️ 353 gols

🅰️ 165 assistências

🏆 5x Champions

🏆 5x Mundial

🏆 4x LaLiga

🏆 4x Supercopa da Europa

🏆 4x Supercopa da Espanha

🏆 3x Copa do Rei

O destino de Benzema ainda é incerto, mas o futebol árabe é o provável destino do craque. O principal clube na corrida pela contratação do francês é o Al-Ittihad, que tem os brasileiros Romarinho e Marcelo Grohe. Segundo informações da ESPN, a equipe do Oriente Médio teria ofertado um contrato de 400 milhões de euros (2,1 bilhões de reais).