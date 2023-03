Benzema cutuca The Best vencido por Messi e exalta os próprios números

O atacante Karim Benzema demonstrou incômodo com a recente eleição do argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, como melhor jogador do mundo, em premiação entregue pela Fifa no The Best na última segunda-feira, 27. Em seu story do Instagram, o francês publicou uma captura de tela de uma publicação da página Prime Benzi, gerenciada por alguns de seus fãs, com números no período.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Benzema postou um print de tudo o que ganhou na temporada e depois uma foto de si mesmo com a legenda “Boa Noite”. pic.twitter.com/anpmkXGl55 — Fala, Santin (@falasantin) March 1, 2023

O atacante, vencedor da Bola de Ouro, premio entregue pela revista France Football, ficou em terceiro lugar na votação do The Best, atrás de Messi e de Kylian Mbappé. Fora da Copa do Mundo por problemas físicos, o astro brilhou e empilhou títulos pelo Real Madrid na última temporada.

Com a camisa do time merengue, fez 44 gols e deu 15 assistências e foi essencial nos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.

Messi, vencedor do prêmio, fez 11 gols e deu 14 assistências com a camisa do PSG no mesmo período, mas brilhou na seleção, onde apenas na Copa do Mundo balançou a rede sete vezes, com direito a três passes para gol e o histórico título.

As postagens de Benzema seguem a linha adotada pelo Real Madrid, que orientou seus atletas a não comparecerem à premiação. A postura do time espanhol foi um protesto acerca da ausência de Vinicius Júnior entre os candidatos à seleção do ano.