Bayern x Manchester City: onde assistir ao amistoso neste sábado

Bayern de Munique e Manchester City se enfrentam neste sábado, 23, às 20h (de Brasília), para dar sequência aos amistosos internacionais de pré-temporada. A partida válida pela Florida Cup acontece no estádio Lambeau Field, em Green Bay, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, com transmissão pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

A equipe alemã fez apenas um teste até aqui: goleada por 6 a 2 diante do DC United, dos Estados Unidos, em confronto na última quarta-feira, 20. O jogo marcou a estreia do atacante senegalês Sadio Mané, ex-Liverpool, principal contratação da equipe. Esse será o primeiro teste desde a negociação de Robert Lewandowski para o Barcelona.

O City, por sua vez, enfrentou o América do México e venceu por 2 a 1, com dois gols marcados pelo meia belga Kevin De Bruyne. Desta vez, o técnico Pep Guardiola pode promover a estreia do atacante norueguês Erling Haaland.

O jogador foi preservado e não saiu do banco de reservas no jogo, assim como o goleiro Ederson. Na última partida, três estreias: o atacante Julián Álvarez, o volante Kalvin Phillips e o goleiro Ortega.

Confira a programação completa e onde assistir aos amistosos neste sábado:

0h

Juventus x Chivas – Star+

6h45

Manchester United x Aston Villa – MUTV

7h

Paris Saint-Germain x Urawa Red Diamonds – ESPN e Star+

10h30

Sttutgart x Valencia – ESPN

13h

Lens x Inter de Milão – Star+

15h

Roma x Nice – Star+

20h

Bayern de Munique x Manchester City – ESPN e Star+

21h

Arsenal x Chelsea – TNT Sports, Estádio TNT Sports e Facebook, YouTube e TikTok da TNT Sports

23h59

Barcelona x Real Madrid – ESPN e Star+

